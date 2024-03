Avvisate Tommaso Paradiso: sta arrivando la trascrizione dei vocali

di Riccardo Manfredelli

Dopo i primi test di un anno fa, sarà prossimamente disponibile per tutti i dispositivi IoS e Android la funzione di trascrizione dei messaggi vocali su Whatsapp

Avvisate i vostri amici più prolissi, che pretendono di raccontarvi a voce cosa è accaduto ieri nei minimi particolari ma si guardano bene dal farvi una telefonata, e già che ci siete fatelo sapere anche a Tommaso Paradiso, che nel 2018 mandava vocali “di dieci minuti soltanto per dirti quanto sono felice”: sta per compiersi una vera e propria rivoluzione.

Dopo Telegram e WeChat, anche su Whatsapp sarà prossimamente disponibile per tutti la funzione di trascrizione dei messaggi vocali: l’aggiornamento è già disponibile per i dispositivi Android che utilizzano la versione beta 2.24.7.8; il primo test sugli Iphone risale, invece, ad un anno fa.

La trascrizione dei messaggi vocali su Whatsapp, che potrà avvenire sia in automatico che in locale, è parte di un pacchetto di aggiornamenti da 150MB che, tra le altre cose, serviranno a garantire la crittografia end-to-end della corrispondenza, come già avviene per i messaggi di testo. Installati gli aggiornamenti, la possibilità di leggere la trascrizione di un messaggio vocale varrà sia per quelli inviati che per quelli ricevuti.