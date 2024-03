Oroscopo Branko martedì 19 Marzo 2024: Cancro viaggiatore

Ariete Cari Ariete, nel corso delle prossime ore la Luna dissonante rischierà di creare qualche imprevisto fastidioso, un rallentamento o addirittura il rinvio di qualcosa.

Toro Cari amici del Toro, la prossima sarà una giornata interessante per quanto riguarda affari e trattative, compravendite e situazioni in cui girano dei soldi.

Gemelli Cari Gemelli, affari alla grande anche per voi che, come gli amici del Toro, potrete concludere una buona operazione grazie a Mercurio in buon aspetto.

Cancro Cari Cancro, nel corso delle prossime ore saranno assolutamente favoriti gli spostamenti, siete protetti da stelle viaggiatrici che vi incoraggiano a fare le valigie e partire.

Leone Cari amici del Leone, non tutte le chiusure degli ultimi giorni sono state negative. Alcune conclusioni di rapporti o di situazioni, per quanto dolorose, erano necessarie per fare spazio a qualcosa di nuovo e più appagante.

Vergine Cari Vergine, è il momento di staccare la spina dal lavoro, dalle questioni pratiche e soprattutto da sfide e problemi per concedervi una serata piacevole.

Bilancia Cari Bilancia, in queste 24 ore di marzo dovrete tenere testa a Mercurio in opposizione e alla Luna contraria, il rischio è di incappare in contrattempi antipatici sul lavoro.

Scorpione Cari Scorpione, il periodo critico è ormai alle spalle, il cielo sta finalmente cambiando forma per diventare più amichevole e benevolo.

Sagittario Cari Sagittario, Mercurio in ottimo aspetto potrebbe aiutarvi. Sfruttate questi giorni per cominciare a muovervi, fare mente locale e proporre i vostri piani.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, potrebbe essere inevitabile un confronto con un ex, bisognerà però mantenere la calma e il sangue freddo.

Acquario Cari Acquario, inizia un periodo molto interessante per il lavoro e i progetti professionali, Mercurio vi darà una mano spingendovi verso risultati concreti e buoni traguardi!