Salerno, Consiglio Comunale dopo quattro mesi: i punti chiave

di Antonio Jr. Orrico

Ci si mette al lavoro. A Salerno, il Comune ha convocato ufficialmente il suo primo Consiglio Comunale a distanza di quattro mesi dall’ultima volta. Nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, infatti, martedì prossimo, 26 marzo, alle ore 9.30, sarà in programma la nuova riunione, che si occuperà del confronto tra assessori, sindaco e membri della Giunta di diverse fazioni. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, l’assise cittadina torna a riunirsi dopo ben quattro mesi dall’ultima seduta.

Uno dei punti chiave della discussione che si terrà in Consiglio è già fissato. Infatti, ci sarà il voto per il bilancio di previsione, insieme alla lunga sfilza di provvedimenti finanziari a esso collegati. Il Comune di Salerno sfora anche il termine ultimo del 15 Marzo fissato, dopo l’ennesima proroga, dal Ministero dell’Interno per la sua approvazione. Bisogna, dunque, correre ai ripari al più presto possibile, e questo voto mira a tamponare temporaneamente l’emergenza.

Ci saranno anche molti provvedimenti finanziari, ben nove, da discutere, racchiusi in un unico punto. Si tratta dei provvedimenti necessari per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato in giunta il 28 Febbraio. All’ordine del giorno ci sono anche l’affidamento in house providing della gestione dei servizi cimiteriali alla Sistemi Salerno Servizi utility.

Infine, altro punto chiave sarà quasi sicuramente occupato dalla revoca delle delibere di consiglio comunale del 2011 e del 2020 riguardanti la sistemazione dei parcheggi in piazza Cavour.