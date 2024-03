Salerno, giallo in Piazza Cavour: Barone avverte

di Antonio Jr. Orrico

Un giallo e un progetto che, con ogni probabilità, non si realizzerà mai. La consigliera di opposizione del Comune di Salerno Elisabetta Barone accende nuovamente i riflettori sul box di Piazza Cavour, opera in realtà mai realizzata. Barone ha avvertito i cittadini di come il progetto sia assolutamente naufragato con ogni probabilità, e non abbia più la possibilità di essere realizzato, e così attacca il Comune, reo di non aver mantenuto la promessa.

“I cittadini salernitani, dopo quindici anni di narrazioni fantastiche, non meritavano di dover pagare i danni e le spese per un progetto che era stato presentato come non avente costi per la città e i suoi abitanti. Si tratta di un giallo a tinte fosche, pieno di colpi di scena, con alcuni attori protagonisti che ne hanno determinato la vicenda e una serie di comparse che per lo più hanno preso parte alla storia in maniera inconsapevole, altre volte consapevolmente a supporto di una strategia politica discutibile e devastante per la nostra città.” ha dichiarato Elisabetta Barone.

La consigliera di Salerno ha poi concluso: “Una storia che potrebbe essere il soggetto di una soap opera se non avesse un finale tragico. Le recenti affermazioni del sindaco e della giunta sembrano voler addossare l’intera responsabilità al concessionario, ma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno impone all’esecutivo il pagamento di un’ammenda di quasi 3 milioni e mezzo di €. Non abbiamo accesso a tutti gli atti, pur avendoli richiesti fin dal 9 febbraio.”