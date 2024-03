Hot Chip Challenge bloccata: ecco il motivo

di Rita Milione

Bloccata la Hot Chip Challenge: l’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha fermato la vendita in Italia della patatina piccante e la società che si occupa della sua distribuzione non potrà più pubblicizzarla, nemmeno sui suoi listini vendita. L’Antitrust ha iniziato ad indagare su questa challenge nel novembre 2023 ma il fatto preoccupante è accaduto nel settembre 2023, quando un noto tiktoker italiano è stato portato in ospedale dopo aver mangiato una di queste patatine.

Cos’è la Hot Chip Challenge?

La Hot Chip Challenge consiste nel mangiare una patatina super piccante, il prodotto è insaporito con i peperoncini Carolina Reaper e il Trinidad Scorpion Moruga. Lo scopo della sfida legata a questo prodotto è quello di mangiare la patatina e poi resistere il più a lungo possibile senza bere acqua o mangiare altri cibi. Nelle istruzioni per mangiare questa patatina viene chiesto esplicitamente ai consumatori di riprendersi mentre la mangiano per vedere gli effetti e poi condividere le clip realizzate.

La decisione dell’Antitrust

La Hot Chip Challenge è stata fermata perché secondo l’Antitrust non informava correttamente i clienti dei rischi. All’avvio della sua istruttoria “l’Antitrust contestava la mancanza di informazioni rilevanti su un prodotto alimentare che poteva mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, specie se bambini o adolescenti”.