Salerno, sosta selvaggia in zona Irno: foto sui social

di Antonio Jr. Orrico

Un fenomeno che non accenna a smettere. Salerno continua ad essere ostaggio della sosta selvaggia. Questa volta, la calca di auto ferme si è ripresentata in zona Irno, dove il fenomeno è diventato nuovamente fuori controllo. I residenti, proprio in virtù di questo motivo, hanno deciso di farsi giustizia da soli attraverso la gogna mediatica delle auto parcheggiate senza alcun rispetto delle regole del codice della strada.

Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, sui social sono finite le foto dei parcheggi creativi che intasano il traffico. Alcuni sono, naturalmente, fuori legge. Accade in via Guercio, via Mobilio, via Baratta e via Bottiglieri, da mesi in balia del disagio legato alla sosta abusiva su strisce pedonali, in corrispondenza di scivoli per disabili e davanti ai passi carrabili.

Pietro Abate, referente del comitato di quartiere, ha denunciato apertamente il fenomeno della sosta selvaggia che sta coinvolgendo la zona Irno di Salerno. L’intento è quello di catalizzare l’attenzione sul fenomeno, che diventa sempre più insostenibile.

“Siamo abbandonati a noi stessi. Presentiamo esposti periodicamente ma temiamo che di questo passo la strada sia invasa dalla inciviltà.” ha dichiarato Abate.