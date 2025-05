Fisciano festeggia un anno di “CambiaMenti”: raccolta differenziata all’85,08%

di Redazione ZON

FISCIANO – Si è svolta questa mattina, venerdì 30 maggio 2025, presso la Sala Conferenze del Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del bilancio e dei risultati del primo anno del nuovo Piano di Raccolta Differenziata “CambiaMenti”, avviato il 1° aprile 2024.

L’incontro ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti dei consorzi CONAI, COMIECO e CONAT, degli operatori economici e di numerosi cittadini. Un momento di confronto e condivisione che ha messo in luce l’impegno collettivo della comunità di Fisciano nel migliorare l’efficacia e la sostenibilità della gestione dei rifiuti urbani.

Un traguardo importante è stato raggiunto: la raccolta differenziata ha toccato quota 85,08%, risultato che testimonia il successo del piano e la sua funzione strategica per una gestione virtuosa dei rifiuti. Come sottolineato nel corso dell’evento, questo obiettivo è stato possibile grazie alla partecipazione attiva delle famiglie, delle attività commerciali e dell’intera comunità universitaria del territorio.

Durante la conferenza, sono stati illustrati:

I risultati raggiunti nei primi 12 mesi di attuazione del piano;

nei primi 12 mesi di attuazione del piano; Le azioni di monitoraggio e controllo messe in campo per garantire efficienza e trasparenza.

«Siamo orgogliosi di questo importante risultato – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Sessa – che conferma la bontà del percorso intrapreso. Condividere questo traguardo con tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto è per noi motivo di grande soddisfazione».

L’iniziativa “CambiaMenti” si conferma così una best practice nel campo della sostenibilità ambientale, coniugando innovazione, collaborazione e senso civico in un modello replicabile anche in altri contesti territoriali.