Baronissi in Bici, domenica la prima edizione dell’evento

di Marisa Fava

Domenica 24 maggio 2026 si terrà la prima edizione di “Baronissi in Bici”, una giornata dedicata allo sport, alla mobilità sostenibile e alla condivisione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, valorizzare il territorio e incentivare una mobilità più sostenibile e accessibile a tutti.

Baronissi in Bici, percorso dal Parco del Ciliegio al Parco della Rinascita

Il raduno è previsto alle ore 9:30 presso il Parco del Ciliegio. L’arrivo sarà al Parco della Rinascita, in una mattinata pensata per vivere la città a un ritmo diverso, tra sport, socialità e partecipazione.

L’appuntamento è aperto a cittadini, famiglie e appassionati delle due ruote, con l’intento di rendere Baronissi ancora più viva e attenta ai temi dell’ambiente e della salute.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco, in Piazzetta Municipio 1, nei seguenti giorni e orari: