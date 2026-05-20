Baronissi in Bici, domenica la prima edizione dell’evento
Sport, mobilità sostenibile e condivisione: raduno al Parco del Ciliegio e arrivo al Parco della Rinascita
Domenica 24 maggio 2026 si terrà la prima edizione di “Baronissi in Bici”, una giornata dedicata allo sport, alla mobilità sostenibile e alla condivisione.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, valorizzare il territorio e incentivare una mobilità più sostenibile e accessibile a tutti.
Baronissi in Bici, percorso dal Parco del Ciliegio al Parco della Rinascita
Il raduno è previsto alle ore 9:30 presso il Parco del Ciliegio. L’arrivo sarà al Parco della Rinascita, in una mattinata pensata per vivere la città a un ritmo diverso, tra sport, socialità e partecipazione.
L’appuntamento è aperto a cittadini, famiglie e appassionati delle due ruote, con l’intento di rendere Baronissi ancora più viva e attenta ai temi dell’ambiente e della salute.
Info e prenotazioni
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco, in Piazzetta Municipio 1, nei seguenti giorni e orari:
- Venerdì 22 e sabato 23 maggio: 09:30 – 13:00 / 17:00 – 20:00;
- Domenica 24 maggio: dalle ore 08:30 presso il Parco del Ciliegio.
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