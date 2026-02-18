Ritardi e soppressioni sulla Salerno–Mercato S. Severino–Codola

La PEC, trasmessa anche all’Assessore regionale ai Trasporti, rappresenta un vero e proprio appello affinché si intervenga con risposte concrete e tempestive sui cronici ritardi e sulle frequenti soppressioni delle corse che stanno penalizzando l’utenza.

Pur con toni incisivi, l’Amministrazione comunale ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con RFI, proponendosi parte attiva nell’apertura di un serio momento di confronto per garantire una mobilità più efficiente a pendolari, studenti e famiglie.

I disagi segnalati

«Nonostante la celebrata ultimazione, l’8 aprile 2024, dei lavori di elettrificazione e ammodernamento della tratta Salerno–Mercato S. Severino–Codola, intervento finanziato dalla Regione Campania, ad oggi persiste un fortissimo disagio dell’utenza», si legge nella nota.

Il Comune evidenzia come i ritardi siano ormai strutturali, con frequenti e inattese soppressioni delle corse, spesso senza preavviso e senza servizi sostitutivi su gomma.

«Appare superfluo rappresentare quanto il trasporto ferroviario possa contribuire a migliorare la mobilità e soprattutto a decongestionare, nel collegamento con Salerno, l’arteria autostradale in direzione del capoluogo».

La richiesta di un tavolo di confronto

Da qui l’invito a un cambio di passo nella gestione della linea: «Ci aspettiamo l’apertura di un tavolo di confronto dove poter riportare le istanze del territorio e programmare insieme interventi migliorativi, per non vanificare una valida opportunità di sviluppo per il territorio».

L’obiettivo dichiarato è quello di restituire alla tratta ferroviaria una dimensione regolare ed efficiente, in grado di rispondere concretamente alle esigenze di mobilità dell’area dell’Agro e della Valle dell’Irno.