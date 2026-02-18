Ruba 9 bottiglie di champagne dal supermercato: arrestato dai carabinieri

di Marisa Fava

MERCATO SAN SEVERINO – Un furto di merce dagli scaffali di un supermercato si è concluso con un arresto. Nei giorni scorsi i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione per l’asportazione di diversi prodotti, tra cui 9 bottiglie di champagne.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe preso la merce e avrebbe tentato di allontanarsi senza pagare. I militari, giunti sul posto per gli accertamenti, lo avrebbero rintracciato e bloccato poco dopo.

Nel corso delle verifiche, l’interessato – uno straniero residente a Castellammare di Stabia – durante l’identificazione avrebbe fornito generalità non corrispondenti. Gli ulteriori controlli avrebbero permesso di chiarire l’identità e di procedere secondo le disposizioni di legge.

Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato. Restano in corso gli adempimenti di rito e le valutazioni dell’autorità competente.