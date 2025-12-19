Aperture straordinarie musei Provincia di Salerno: orari speciali durante le festività

di Marisa Fava

Le aperture straordinarie dei musei della Provincia di Salerno rappresentano un’occasione preziosa per cittadini e visitatori che, durante le festività natalizie, desiderano riscoprire il patrimonio culturale del territorio. In occasione dei prossimi giorni festivi, diversi siti museali provinciali resteranno accessibili al pubblico con orari dedicati, offrendo la possibilità di vivere la cultura anche nei momenti tradizionalmente riservati alle celebrazioni familiari.

La scelta di garantire l’apertura dei musei durante le festività si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dei beni culturali, volta a favorire la fruizione consapevole e continua dei luoghi della cultura, anche nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Gli orari delle aperture straordinarie dei musei della Provincia di Salerno

Nel dettaglio, nei giorni di martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre, i siti museali provinciali osserveranno un orario di apertura ridotto, dalle 9.00 alle 15.00, consentendo comunque l’accesso ai visitatori nella fascia mattutina e nelle prime ore del pomeriggio.

Per quanto riguarda invece le giornate di giovedì 26 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, l’organizzazione delle aperture prevede orari differenziati a seconda dei siti.

Castello Arechi e musei provinciali: accesso durante le festività

Il Castello Arechi, uno dei simboli storici e panoramici della città di Salerno, sarà visitabile dalle 9.00 alle 17.00, offrendo ai visitatori un’ampia finestra temporale per ammirare la fortezza medievale e il suggestivo affaccio sul Golfo.

Nelle stesse giornate, la Pinacoteca Provinciale, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula resteranno aperti dalle 9.00 alle 14.00. Un’opportunità importante per scoprire collezioni artistiche, reperti archeologici e testimonianze storiche che raccontano l’identità del territorio provinciale.

Le aperture straordinarie dei musei della Provincia di Salerno si configurano così come un invito a vivere il Natale e l’inizio del nuovo anno anche attraverso la cultura, promuovendo un turismo lento e consapevole e rafforzando il legame tra comunità e patrimonio storico-artistico.