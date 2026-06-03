Positano, torna Mare Sole e Cultura 2026: da Iva Zanicchi a Daria Bignardi

di Marisa Fava

Positano celebra le “Parole in libertà” con la XXXIV edizione di Mare, Sole e Cultura. La storica rassegna letteraria, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, Comune di Positano e Camera di Commercio di Salerno, torna dall’11 giugno al 9 luglio in Piazza Flavio Gioia.

L’edizione 2026 sarà dedicata al 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti e al tema delle “Parole in libertà”, reinterpretato alla luce della comunicazione contemporanea, dei social network e del bisogno di difendere il pensiero critico.

La rassegna propone una riflessione sul linguaggio di oggi: parole sempre più rapide, dirette, spesso pensate per colpire più che per raccontare. Da qui nasce il tentativo di recuperare il valore della lettura, del silenzio, dell’intimità e del confronto.

«Mare, Sole e Cultura dedica questa nuova edizione alle “Parole in libertà” e lo fa attraverso le voci di autori che da sempre animano il dibattito pubblico invitando i lettori alla riflessione», ha dichiarato Enzo D’Elia, direttore artistico della rassegna.

Il programma

Ad aprire la XXXIV edizione sarà Iva Zanicchi, giovedì 11 giugno alle ore 21, con Quel profumo di brodo caldo edito da Mondadori. Un incontro dedicato alle parole dei ricordi, alla memoria familiare e alla storia personale dell’artista.

Giovedì 18 giugno Positano renderà omaggio a Luciano De Crescenzo insieme alla figlia Paola De Crescenzo, autrice di Chi non muore si rivede, pubblicato da Mondadori.

Mercoledì 24 giugno sarà protagonista Claudio Cerasa, autore de L’Antidoto, edito da Silvio Berlusconi Editore. L’incontro, dedicato al pessimismo contemporaneo e ai meccanismi che lo alimentano, vedrà l’autore in dialogo con Oreste Lo Pomo, direttore del TG3 Campania.

Martedì 30 giugno toccherà ad Antonio Polito, autore de La Costituzione non è di sinistra, anche questo edito da Silvio Berlusconi Editore. L’incontro sarà dedicato alle parole della Resistenza e al significato della Costituzione italiana.

Lunedì 6 luglio spazio a Daria Bignardi, autrice di Nostra solitudine, edito da Mondadori. L’incontro sarà dedicato alle “parole per stare al mondo” e vedrà l’autrice dialogare con Titta Fiore, presidente della Film Commission Campania.

La rassegna si chiuderà giovedì 9 luglio con Gennaro Sangiuliano, autore de Il Sultano, e Tommaso Cerno, autore de Le ragioni di Giuda, per un appuntamento dedicato ai segreti internazionali.

Collegamenti via mare da Salerno

Gli incontri sono aperti al pubblico. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, sarà possibile raggiungere Positano da Salerno con una corsa speciale andata e ritorno.

Il traghetto sarà disponibile solo su prenotazione, fino a esaurimento posti. La partenza da Piazza della Concordia è prevista alle ore 17:10, mentre il rientro da Positano è fissato alle ore 23:00, senza fermate intermedie.