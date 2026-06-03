Amalfi sfortunata a Pisa: il galeone azzurro chiude quarto nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

di Marisa Fava

Amalfi chiude al quarto posto la 71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare a Pisa. Una gara sfortunata per il galeone azzurro, penalizzato dalla corsia esterna sull’Arno, considerata tra le più difficili per le condizioni del fondale e la minore fluidità di remata.

Dopo duemila metri impegnativi, l’equipaggio amalfitano ha tagliato il traguardo in quarta posizione, al termine di una prova condizionata dalle difficoltà della corsia numero uno. Migliore il risultato dell’equipaggio femminile azzurro, che ha conquistato il terzo posto.

Grande partecipazione di pubblico ai Giardini Scotto, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. A festeggiare sono stati soprattutto gli equipaggi di Pisa, vincitore della gara femminile, e Venezia, che si è imposta nella competizione maschile.

Le parole del Sindaco Milano

«Si tifa Amalfi sempre, soprattutto quando non si vince», ha dichiarato il Sindaco Daniele Milano, sottolineando la crescita della Regata negli anni e il valore degli equipaggi in gara.

Il primo cittadino ha ricordato anche Davide Tizzano, grande canottiere e vogatore vincente dell’armo amalfitano, scomparso nel dicembre 2025. Milano ha poi evidenziato l’importanza del riconoscimento del palio femminile, che entrerà ufficialmente nell’albo d’oro della manifestazione.

Di Palma: “La barca era un mattone”

Amareggiato ma orgoglioso anche il timoniere e allenatore di Amalfi, Vincenzo Di Palma: «Abbiamo fatto una buona gara, purtroppo siamo rimasti impantanati proprio nella corsia. La barca era un mattone. Siamo partiti anche bene, ma il galeone si fermava».

Secondo Di Palma, con un sorteggio diverso Amalfi avrebbe potuto giocarsi una posizione migliore: «Credo che il risultato giusto sarebbe stato il secondo o il terzo posto. Comunque facciamo i complimenti a chi ha vinto e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi di Amalfi, che hanno dato il massimo».

Il Comune di Amalfi ha garantito la diretta degli eventi collaterali, che possono essere rivisti sulla pagina Facebook istituzionale e, nei prossimi giorni, anche sul canale YouTube dell’Ente.