Nocera Inferiore, la Caserma Tofano si apre alla città: accordo con la Soprintendenza e debutto con il Nocera Jazz Festival 2026

di Marisa Fava

Si apre una nuova stagione per la Caserma Tofano di Nocera Inferiore. Grazie all’Accordo di Valorizzazione e alla Convenzione Attuativa sottoscritti tra il Comune di Nocera Inferiore e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, prende forma un percorso destinato a restituire alla comunità uno dei luoghi più significativi della storia cittadina.

L’intesa rappresenta un importante risultato istituzionale e pone le basi per una collaborazione stabile finalizzata alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale locale attraverso attività culturali, iniziative di promozione e percorsi di conoscenza rivolti ai cittadini.

La Caserma Tofano al centro della valorizzazione culturale

Tra gli aspetti più rilevanti dell’accordo vi è la possibilità di utilizzare la Caserma Tofano, bene di interesse culturale affidato alla disponibilità della Soprintendenza, come sede di iniziative di particolare rilievo pubblico e culturale.

Si tratta di un passaggio significativo che segna l’inizio di una nuova fase di apertura del complesso alla città, nel rispetto delle esigenze di tutela e delle funzioni istituzionali dell’immobile.

La prima applicazione concreta della convenzione sarà rappresentata dalla quarta edizione del Nocera Jazz Festival, che avrà proprio nella Caserma Tofano una delle sue location principali.

Nocera Jazz Festival 2026: i concerti alla Caserma Tofano

L’edizione 2026 del festival si svolgerà dal 3 al 30 luglio e porterà a Nocera Inferiore artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Tra gli appuntamenti ospitati alla Caserma Tofano figurano:

Incognito – 5 luglio;

Paolo Fresu Devil Quartet – 7 luglio;

Ron – 12 luglio;

Noa – 27 luglio;

Eduardo De Crescenzo – Essenze Jazz 2026 – 30 luglio.

Un calendario che conferma il ruolo centrale che il complesso storico avrà nella programmazione culturale estiva della città.

Una strategia di lungo periodo per il patrimonio culturale

L’Accordo di Valorizzazione va oltre la singola manifestazione e definisce una cornice di collaborazione orientata alla promozione del patrimonio storico, archeologico, architettonico e paesaggistico di Nocera Inferiore.

«Questa iniziativa dà il via al complesso delle attività di rilancio della Caserma Tofano. La rilevanza storica, dimensionale e la posizione strategica del bene nel cuore della città richiedono il coinvolgimento, accanto alla Soprintendenza e al Comune, di soggetti istituzionali, privati e del terzo settore per la creazione di una vera fabbrica della cultura», ha dichiarato la Soprintendente Anna Onesti.

Sulla stessa linea il sindaco Paolo De Maio, che ha sottolineato come la valorizzazione della Caserma Tofano rappresenti uno dei punti centrali del programma amministrativo.

«Con la sottoscrizione di questo accordo inauguriamo una nuova fase di collaborazione istituzionale che consente di coniugare tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. La Caserma Tofano sarà il simbolo di questo percorso: un bene culturale che si apre alla città e che, già a partire dalla quarta edizione del Nocera Jazz Festival, potrà diventare uno spazio vivo di cultura, partecipazione e crescita», ha affermato il primo cittadino.