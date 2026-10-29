Tutto per la mia famiglia, anticipazioni del 29 ottobre: Resul fa svaligiare la villa di Akif per il video sulla morte di Veli

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia del 29 ottobre 2026, Resul organizza un furto nella villa di Akif per portare via alcuni dispositivi elettronici, tra cui il computer di Kaan, che contiene un filmato legato alla morte di Veli. Akif punta alle quote societarie di Resul e si prepara a chiedere a Suzan di sposarlo.

I punti chiave Nella puntata di Tutto per la mia famiglia del 29 ottobre 2026, Resul fa entrare qualcuno nella villa di Akif per portare via alcuni dispositivi elettronici.

Il computer di Kaan, tra i dispositivi presi di mira da Resul, custodisce un filmato legato alla morte di Veli.

Akif cerca di sfruttare le difficoltà economiche di Resul per rilevarne le quote societarie.

Resul affida a Murat il compito di indagare sulle intenzioni di Akif.

Akif si prepara a chiedere a Suzan di sposarlo, mentre Nebahat continua a inseguire la propria vendetta.

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia del 29 ottobre, Resul organizza un furto nella villa di Akif. Nella villa c’è il computer di Kaan, che contiene un filmato sulla morte di Veli.

Akif punta alle quote societarie di Resul

Nella puntata del 29 ottobre di Tutto per la mia famiglia, Akif cerca di sfruttare le difficoltà economiche di Resul. L’obiettivo di Akif è rilevare le quote societarie dell’uomo d’affari in crisi.

Resul non si fida delle intenzioni di Akif. Per capire cosa ci sia dietro l’interesse per le sue quote, Resul affida a Murat il compito di indagare.

Il furto nella villa e il video sulla morte di Veli

Le anticipazioni indicano che lo sviluppo principale arriva in prima serata. Resul fa entrare qualcuno nella villa di Akif per portare via alcuni dispositivi elettronici. Tra i dispositivi c’è il computer di Kaan.

Il computer di Kaan custodisce un filmato legato alla morte di Veli. Le anticipazioni non chiariscono che cosa mostri esattamente il video né chi compaia nelle immagini. Non è stato reso noto nemmeno se il furto organizzato da Resul andrà a buon fine.

Nebahat vuole vendetta, Akif pensa alle nozze

Nella puntata del 29 ottobre di Tutto per la mia famiglia, Nebahat continua a inseguire la propria vendetta. Le anticipazioni non specificano contro chi sia diretta la vendetta di Nebahat né quali mosse farà.

Akif, intanto, si prepara a chiedere a Suzan di sposarlo. Le anticipazioni non riferiscono la risposta di Suzan né se la proposta di matrimonio arriverà già nella stessa puntata.

Cosa resta da scoprire

Il video sulla morte di Veli è il nodo che può cambiare gli equilibri tra Resul e Akif. Le indagini affidate a Murat e il contenuto del computer di Kaan sono i due elementi da seguire nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.