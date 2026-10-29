La Promessa, anticipazioni 29 ottobre 2026: Enora spinge Manuel a cedere il motore in licenza

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de La Promessa del 29 ottobre 2026, Enora propone a Manuel di concedere la produzione del motore su licenza a più aziende esterne. Il piano sfrutta l’assenza di un accordo di esclusiva tra Manuel e don Luis e punta ad aumentare i ricavi di Manuel, riducendo i vantaggi economici di Leocadia e del duca.

I punti chiave Nella puntata de La Promessa del 29 ottobre 2026, Enora propone a Manuel di cedere la licenza di produzione del motore a più aziende esterne.

Tra Manuel e don Luis non è stato firmato alcun accordo di esclusiva sul motore, quindi Manuel è libero di trattare con altri soggetti.

Il piano di Enora ha 2 obiettivi: aumentare i ricavi di Manuel e ridurre i vantaggi economici di Leocadia e del duca.

Le anticipazioni dell’episodio del 29 ottobre 2026 non dicono se Manuel accetterà la proposta di Enora né quali aziende potrebbero ottenere la licenza.

Nell’episodio de La Promessa del 29 ottobre Enora propone a Manuel una nuova strategia per il progetto del motore. L’idea è concedere la produzione su licenza ad altre aziende, così da colpire gli interessi economici di Leocadia e del duca.

Che cosa propone Enora a Manuel

Nella puntata de La Promessa del 29 ottobre, Enora suggerisce a Manuel di non limitarsi a un solo produttore per il motore. La proposta prevede di cedere la licenza di produzione a più aziende esterne.

Il piano di Enora poggia su un dettaglio contrattuale preciso. Tra Manuel e don Luis non è stato firmato alcun accordo di esclusiva sul motore. Questa assenza lascia a Manuel la libertà di trattare con altri soggetti.

Perché il piano di Enora preoccupa Leocadia e il duca

La strategia di Enora ha due obiettivi dichiarati. Il primo è aumentare i ricavi che il progetto del motore genera per Manuel. Il secondo è ridurre i vantaggi economici che il duca e Leocadia contano di ricavare dall’operazione.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 29 ottobre, la mossa di Enora si configura quindi come un piano contro Leocadia. Il colpo non arriva con uno scontro diretto, ma attraverso una scelta commerciale sul motore.

Cosa resta da scoprire nella puntata

Le anticipazioni diffuse per l’episodio del 29 ottobre non chiariscono se Manuel accetterà la proposta di Enora. Non è stato reso noto nemmeno quali aziende potrebbero ottenere la licenza del motore.

Resta da capire anche come reagiranno Leocadia e il duca, né se don Luis verrà coinvolto nella decisione. Le risposte arriveranno con la messa in onda della puntata de La Promessa del 29 ottobre.

Domande frequenti Cosa succede a La Promessa il 29 ottobre? Nella puntata de La Promessa del 29 ottobre 2026, Enora propone a Manuel una nuova strategia per il progetto del motore. L’idea è concedere la produzione su licenza a più aziende esterne invece di affidarsi a un solo produttore. Qual è il piano di Enora contro Leocadia ne La Promessa? Ne La Promessa, Enora suggerisce a Manuel di cedere in licenza la produzione del motore ad altre aziende. Il piano mira ad aumentare i ricavi di Manuel e a ridurre i vantaggi economici che Leocadia e il duca contano di ricavare dall’operazione, senza uno scontro diretto. Perché Manuel può dare il motore in licenza ad altre aziende ne La Promessa? Ne La Promessa, Manuel può trattare con altre aziende perché tra Manuel e don Luis non è stato firmato alcun accordo di esclusiva sul motore. Su questo dettaglio contrattuale poggia il piano proposto da Enora. Manuel accetta la proposta di Enora ne La Promessa? Le anticipazioni de La Promessa per la puntata del 29 ottobre 2026 non chiariscono se Manuel accetterà la proposta di Enora. Non sono note nemmeno le aziende che potrebbero ottenere la licenza del motore, né la reazione di Leocadia e del duca.