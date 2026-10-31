Parco archeologico di Ercolano gratis il 1° e il 4 novembre 2026: orari e ultimo ingresso

di Redazione ZON

In sintesi. Il Parco archeologico di Ercolano è a ingresso gratuito domenica 1° novembre 2026, Festa di Ognissanti, e mercoledì 4 novembre 2026, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, nell’ambito delle Giornate ad ingresso gratuito del Ministero della Cultura. In entrambe le date il Parco apre dalle 8:30 alle 17:00, con ultimo ingresso alle 15:30.

I punti chiave Il Parco archeologico di Ercolano è gratuito domenica 1° novembre 2026 e mercoledì 4 novembre 2026.

Il Parco archeologico di Ercolano apre alle 8:30 e chiude alle 17:00 in entrambe le giornate gratuite di novembre 2026.

L’ultimo ingresso al Parco archeologico di Ercolano il 1° e il 4 novembre 2026 è alle 15:30.

Le due aperture gratuite del Parco archeologico di Ercolano rientrano nelle Giornate ad ingresso gratuito promosse dal Ministero della Cultura.

L’ingresso gratuito al Parco archeologico di Ercolano il 1° e il 4 novembre 2026 è aperto a tutti, senza categorie escluse.

Il Parco archeologico di Ercolano apre gratis domenica 1° novembre 2026 e mercoledì 4 novembre 2026, dalle 8:30 alle 17:00. L’ultimo ingresso è alle 15:30. Per chi parte da Salerno sono due date utili per una gita a costo zero.

Perché il Parco di Ercolano è gratis proprio in queste due date

L’ingresso gratuito al Parco archeologico di Ercolano rientra nelle Giornate ad ingresso gratuito promosse dal Ministero della Cultura. La prima apertura gratuita cade domenica 1° novembre 2026, giorno della Festa di Ognissanti.

La seconda apertura gratuita del Parco archeologico di Ercolano cade mercoledì 4 novembre 2026. In Italia il 4 novembre è la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Tra le due date passano tre giorni, quindi chi non riesce a entrare la domenica ha una seconda occasione a metà settimana.

Quali sono gli orari del Parco archeologico di Ercolano il 1° e il 4 novembre

Gli orari del Parco archeologico di Ercolano sono identici nelle due giornate gratuite di novembre 2026. Chi arriva dopo le 15:30 non può più entrare, anche se il sito chiude alle 17:00.

Data Ricorrenza Apertura Ultimo ingresso Chiusura Biglietto Domenica 1° novembre 2026 Festa di Ognissanti 8:30 15:30 17:00 Gratuito Mercoledì 4 novembre 2026 Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 8:30 15:30 17:00 Gratuito

Come si entra gratis agli scavi di Ercolano

L’ingresso gratuito al Parco archeologico di Ercolano è aperto a chiunque nelle giornate del 1° e del 4 novembre 2026: residenti, turisti e famiglie. Non sono previste categorie escluse.

Non è stato reso noto se per l’ingresso gratuito al Parco archeologico di Ercolano serva una prenotazione online o se basti presentarsi alla biglietteria. Non sono state comunicate nemmeno eventuali limitazioni al numero di visitatori. Prima di partire conviene verificare sui canali ufficiali del Parco.

Cosa vedere a Ercolano: la città romana fermata dall’eruzione del 79 d.C.

Il Parco archeologico di Ercolano conserva un’antica città romana rimasta cristallizzata al momento dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Il percorso si snoda tra strade, domus e botteghe di duemila anni fa.

Ercolano si distingue da altri siti della stessa epoca per le particolari condizioni di conservazione. Ecco cosa si può osservare lungo la visita:

pavimenti a mosaico ancora perfettamente leggibili;

ancora perfettamente leggibili; affreschi con colori ancora vividi;

con colori ancora vividi; arredi della vita quotidiana romana;

della vita quotidiana romana; strutture in legno carbonizzato, un ritrovamento raro per i siti archeologici antichi.

Cosa dice la direttrice del Parco archeologico di Ercolano

Federica Colaiacomo, direttrice del Parco archeologico di Ercolano, presenta le due giornate gratuite come un’occasione aperta anche a chi visita il sito da solo o con bambini.

“Invitiamo i visitatori a vivere queste giornate come un’opportunità per avvicinarsi al nostro patrimonio, da soli o in famiglia, e per scoprire o riscoprire uno dei luoghi più suggestivi dell’archeologia mondiale”.

Cosa resta da sapere prima di partire

Le informazioni ufficiali sulle giornate gratuite del Parco archeologico di Ercolano non indicano modalità di prenotazione, servizi aperti all’interno o eventuali aree chiuse al pubblico. Per evitare sorprese, chi parte da Salerno o dal resto della Campania dovrebbe controllare gli aggiornamenti del Parco nei giorni precedenti al 1° e al 4 novembre 2026.