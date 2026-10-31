Come tradurre un Reel Instagram in inglese con la tua voce grazie a Meta AI

di Redazione ZON

In sintesi. Instagram permette di tradurre un Reel in inglese con la propria voce tramite la funzione «Translate your voice with Meta AI», da attivare nella schermata di condivisione prima di pubblicare. Il doppiaggio sintetico imita il timbro dell’autore e può sincronizzare il labiale. Al 31 ottobre 2026 è gratuita per gli account pubblici dove Meta AI è disponibile.

I punti chiave La funzione «Translate your voice with Meta AI» di Instagram è gratuita e vale per qualsiasi account pubblico, senza un numero minimo di follower.

Su Facebook la traduzione dei Reel con Meta AI richiede un profilo creator con almeno 1.000 follower.

Meta ha esteso le traduzioni IA dei Reel di Instagram a francese, tedesco, italiano, giapponese e coreano: secondo una fonte secondaria l’aggiornamento è del 14 luglio 2026.

Meta dichiara il doppiaggio «verso e da» solo per inglese, hindi, spagnolo e portoghese. Al 31 ottobre 2026 non c’è una conferma ufficiale della traduzione dall’italiano all’inglese.

Ogni Reel tradotto da Meta AI mostra l’etichetta «Translated with Meta AI». Chi guarda può tornare all’audio originale con l’opzione «Don’t translate».

Per tradurre un Reel in inglese con la tua voce usa la funzione di Instagram «Translate your voice with Meta AI» («Traduci la tua voce con Meta AI»). Va attivata nella schermata di condivisione, prima di pubblicare. Meta AI crea una versione doppiata che riproduce suono e tono della tua voce e, se vuoi, sincronizza anche il labiale (lip sync). La funzione è gratuita per tutti gli account Instagram pubblici nei paesi dove Meta AI è disponibile.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Chi può usare la traduzione dei Reel e cosa serve

Serve l’app di Instagram e un account pubblico. Non è richiesto un numero minimo di follower. Alcuni siti parlano di una soglia di 1.000 follower, ma quella vale solo per Facebook. Non si paga nulla e non serve un piano a pagamento.

Il limite vero è geografico: la funzione è attiva solo nelle regioni dove Meta offre Meta AI. Sull’Italia e sull’Unione europea le fonti non concordano, come spieghiamo più avanti.

Requisito Instagram Facebook Tipo di account Qualsiasi account pubblico Creator con almeno 1.000 follower Costo Gratuita Gratuita Paesi Dove Meta AI è disponibile Dove Meta AI è disponibile Traduzione con più voci Non dichiarata Supportata

Come attivare la traduzione con la tua voce, passo per passo

I nomi dei comandi qui sotto sono quelli ufficiali in inglese, con la versione riportata dalle testate italiane. Nell’app con lingua italiana la dicitura può cambiare leggermente.

Registra o carica il Reel come fai di solito e arriva alla schermata di condivisione. Prima di pubblicare, tocca «Translate your voice with Meta AI» («Traduci la tua voce con Meta AI»). Attiva l’interruttore delle traduzioni. Decidi se attivare anche il lip sync: è un interruttore separato e puoi lasciarlo spento. Tocca «Select languages» e scegli le lingue di destinazione, per esempio l’inglese. Guarda l’anteprima del video doppiato, con o senza labiale sincronizzato. Scegli quali lingue approvare. Pubblica il Reel.

Se non trovi la voce nella schermata di condivisione, un sito secondario descrive un altro percorso, che non abbiamo potuto verificare: prima di pubblicare tocca «More options», entra in «Accessibility and translation», attiva «translate voice with Meta AI» e conferma con «Allow translations».

Come si chiama il comando nell’app in italiano

Il nome non è riportato in modo uniforme. Circolano «Translate your voice with Meta AI», «Translate voices with Meta AI», «Traduci la tua voce con Meta AI» e «Traduci voci con Meta AI». Cerca qualcosa di simile nella schermata di condivisione o tra le opzioni di accessibilità.

Un esempio concreto: un Reel in italiano per chi parla inglese

Hai girato un Reel sul lungomare di Salerno in cui racconti a voce dove mangiare. Nella schermata di condivisione apri «Traduci la tua voce con Meta AI», attivi le traduzioni e il lip sync, in «Select languages» scegli l’inglese.

Nell’anteprima ascolti la versione inglese con il tuo timbro e controlli che nomi di piatti e locali siano resi bene e che il labiale non stoni. Se ti convince approvi l’inglese, altrimenti non lo approvi e pubblichi solo l’originale.

L’italiano funziona come lingua di partenza?

È il punto da chiarire per chi parla italiano nei propri video. Meta ha annunciato che le traduzioni IA dei Reel su Instagram sono state estese a francese, tedesco, italiano, giapponese e coreano. Secondo una fonte secondaria, l’aggiornamento è del 14 luglio 2026.

Meta però parla esplicitamente di doppiaggio «verso e da» solo per inglese, hindi, spagnolo e portoghese. Una conferma ufficiale che si possa partire dall’italiano per arrivare all’inglese non è stata resa nota. Il modo più rapido per saperlo è provare: se l’opzione compare e l’anteprima funziona, il tuo account è abilitato.

Quali lingue sono supportate

Secondo la pagina ufficiale di Meta, le lingue sono state aggiunte in più fasi.

Lingue Quando Note Inglese, spagnolo, hindi, portoghese Ottobre 2025 Doppiaggio con lip sync verso e da queste lingue Bengali, tamil, telugu, marathi, kannada 20 gennaio 2026 Aggiornamento della pagina ufficiale Francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano 14 luglio 2026 (data da fonte secondaria) Estensione su Instagram

Il numero totale non è certo: Instagram ha parlato di 14 lingue, mentre un annuncio separato di Meta ne citava 18.

Cosa vede chi guarda il Reel tradotto

Chi guarda riceve in automatico la versione nella propria lingua preferita, senza fare nulla. Il video porta un’etichetta che segnala l’uso di Meta AI, «Translated with Meta AI».

Chi preferisce l’audio originale può ascoltarlo: dal menu a tre puntini apre la sezione audio e lingua e sceglie «Don’t translate». Secondo Instagram vengono tradotti anche i sottotitoli aggiunti al Reel.

Tu, come autore, nelle statistiche del Reel trovi un indicatore delle visualizzazioni divise per lingua. Serve a capire quanto pubblico arriva dalla versione inglese.

La voce tradotta è davvero la tua?

No, è una voce sintetica. Meta AI la costruisce imitando suono e tono della tua, perché il risultato sembri tuo anche in un’altra lingua. Su Instagram non è stato detto se funzioni con più persone che parlano nello stesso video: su Facebook la traduzione a più voci è già supportata.

Come ottenere un doppiaggio migliore

Meta dà alcune indicazioni per migliorare il risultato, utili già quando giri il video:

parla in modo chiaro;

guarda la camera;

non coprirti la bocca;

riduci il più possibile il rumore di fondo.

Il lip sync generato dall’IA a volte sembra innaturale. Per questo conviene guardare sempre l’anteprima prima di approvare una lingua.

Limiti e cose da sapere prima di pubblicare

Italia ed Europa: le fonti non sono d’accordo

Un sito sostiene che la funzione escluda l’Unione europea e il Regno Unito. Altri scrivono che Meta AI è arrivato in Italia nel 2025 e che le traduzioni dei Reel sono state estese all’italiano. La pagina ufficiale conferma l’italiano su Instagram ma non elenca i paesi. Una conferma ufficiale aggiornata al 31 ottobre 2026 sull’Italia non è stata resa nota.

Massimo due lingue per traduzione

Secondo una fonte secondaria, per ogni traduzione puoi scegliere al massimo due lingue di destinazione. Per l’inglese basta comunque una sola scelta.

L’etichetta resta

Ogni Reel tradotto mostra «Translated with Meta AI». Secondo una fonte secondaria l’etichetta non si può togliere.

Rifiutare la traduzione non tocca l’originale

Secondo una dichiarazione di Meta riportata da una fonte secondaria, accettare o rifiutare la traduzione non modifica il Reel originale. E chi non usa la funzione, sempre secondo Meta, non vede cambiare il posizionamento del Reel nei feed.

Cosa non è stato reso noto

Non sono stati comunicati limiti di durata del video, una versione minima dell’app o differenze tra iPhone e Android. Non è chiaro nemmeno se e come si possa togliere o modificare una traduzione IA dopo la pubblicazione.

Si può aggiungere una traduzione dopo aver pubblicato?

Con la funzione IA no: va attivata prima della pubblicazione. Esiste però un’alternativa manuale su Meta Business Suite, nella sezione «Closed captions and translations». Lì puoi caricare traduzioni scritte da te anche su Reel già pubblicati.

Le funzioni di Meta AI sui Reel cambiano spesso: se l’opzione non compare nel tuo account, aggiorna l’app e ricontrolla la schermata di condivisione al prossimo Reel.