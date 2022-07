Festival di Venezia: tutto quello che c’è da sapere sulla 79° edizione

Siamo nel bel mezzo dell’estate e, se per gran parte dell’industria dell’intrattenimento e del mondo dello spettacolo si tratta di un periodo di stallo, a Venezia i ritmi sono invece serrati. Manca poco più di un mese all’inizio del Festival di Venezia, il più importante evento cinematografico italiano e tra i più prestigiosi a livello internazionale, che avrà luogo dal 31 Agosto al 10 Settembre.

Ad accrescere l’entusiasmo generale è anche il fatto che quella di quest’anno sarà la 90° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Un anniversario che gli organizzatori intendono celebrare nel modo giusto.

In attesa di sapere la lista ufficiale dei titoli che verranno presentati nel corso della 79° edizione del Festival di Venezia, vediamo quali sono le ultime notizie ufficiali fino ad ora.

Il Film di Apertura

E’ notizia dell’ultima ora che “White Noise”, il film scritto e diretto dall’acclamato regista Noah Baumbach, sarà il film d’apertura del Festival di Venezia 2022.

Il cast della pellicola vede la presenza di Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger. Si tratta del ritorno al Lido di Noah Baumbach, dopo aver presentato nel 2019 Marriage Story.

Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale, il direttore Alberto Barbera ha dichiarato: “È un grande onore aprire la 79. Mostra di Venezia con White Noise. Valeva la pena di aspettare per avere la certezza che il film fosse finito in tempo. Adattata dal grande romanzo di Don DeLillo, Baumbach ha realizzato un’opera originale, ambiziosa e avvincente, che gioca con misura su più registri: drammatico, ironico, satirico. Il risultato è un film che esamina le nostre ossessioni, i dubbi e le paure radicate negli anni ’80, ma con riferimenti molto chiari alla realtà contemporanea.”

D’altro canto, Noah Baumbach ha commentato così la notizia: “È davvero meraviglioso tornare alla Mostra di Venezia, ed è un incredibile onore portare White Noise come film della serata di apertura. Questo è un luogo che ama tanto il cinema, ed è un’emozione e un privilegio unirsi agli incredibili cineasti che hanno presentato qui i loro film”.

Distribuito da Netflix, White Noise sarà proiettato mercoledì 31 agosto 2022 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia).

Sinossi del film: Allo stesso tempo esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea nell’affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana, alle prese con i misteri universali dell’amore e della morte, e la possibilità della felicità in un mondo incerto

LA GIURIA INTERNAZIONALE: JULIANNE MOORE PRESIDENTE

foto dai profili social de La biennale

Sarà l’acclamata e pluripremiata attrice Julianne Moore, celebre interpreti di film cult come “Magnolia”, “Le Ore”, “Lontano dal paradiso”, a presiedere la Giuria internazionale della 79° edizione della Biennale. Vincitrice di un’Oscar (Still Alice), di un BAFTA e di un Premio Emmy, la Moore è la seconda attrice nella storia (dopo Juliette Binoche) ad essere stata premiata ai tre grandi festival internazionali: al Festival di Berlino (l’Orso d’argento); al Festival di Cannes (il Prix d’interprétation féminine) e al Festival di Venezia (vincendo due Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile).

Oltre a Julianne Morre, la giura sarà composta anche da:

Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore

Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiatore

Audrey Diwan (Francia), regista

Leila Hatami (Iran) attrice

Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore

Rodrigo Sorogoyen (Spagna) regista, sceneggiatore e produttore

La Giuria Venezia 79 sarà chiamata ad assegnare ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali:

Leone d’Oro per il miglior film

per il miglior film Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria

– Gran Premio della Giuria Leone d’Argento – Premio per la migliore regia

– Premio per la migliore regia Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

per la migliore interpretazione femminile Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

per la migliore interpretazione maschile Premio Speciale della Giuria

Premio per la migliore sceneggiatura

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

IL MANIFESTO

Immagine dai canali social ufficiali della Biennale

Per il quinto anno è stato l’illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti ad essersi occupato del manifesto ufficiale, mentre per la quarta volta si è occupato della sigla della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Come ha spiegato Mattotti: “L’immagine scelta quest’anno per il manifesto raffigura “una Leonessa che si libra in alto e ci porge questo anniversario, il 90. Sono 90 gli anni dalla prima edizione della Mostra e per questo abbiamo voluto che l’immagine avesse delle linee classiche, così come classica è stata la scelta del fondo oro. Il colore oro è anche un riferimento ai manifesti dei primi decenni del Novecento. “- l’autore ha poi aggiunto: “La Mostra è sempre stata classica, ma anche provocatoria. Qui il Leone, simbolo di potere e forza, si è trasformato in una Leonessa, che ha in sé eleganza e creatività. Dopo 90 anni, il Leone di Venezia, simbolo della Mostra, è ora diventato una Leonessa che vola attraverso la storia con energia e leggerezza, simbolo di speranza, lontano dall’aggressività e dalla ferocia“.