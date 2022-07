Netflix: inserzioni pubblicitarie e prezzi più bassi. Le novità

Netflix dopo aver assistito ad una continua diminuzione dei suoi abbonamenti, ha deciso tramite la collaborazione del colosso Microsoft di abbattere i costi degli abbonamenti tramite l’inserimento di annunci pubblicitari. Nei primi tre mesi del 2022 Netflix ha perso ben 200mila abbonati, che potrebbero diventare 2 milioni entro la fine dell’anno. A questo si aggiunge la conseguente svalutazione delle azioni (-35% in Borsa). Microsoft invece avrebbe la capacità di supportare le esigenze pubblicitarie di Netflix mentre essa cerca di elaborare prezzi più bassi per gli abbonamenti. Ancora di più Microsoft avrebbe la possibilità di proteggere la privacy dei consumatori con solide protezioni nel rispetto delle informazioni dei clienti. Soddisfazione per la nuova collaborazione espressa anche dal CEO di Mircosoft Satya Nadella.

Quelli attuali partono da un costo minimo per l’abbonamento base di 7,99 euro a 12,99 euro per quello standard e 17,99 euro per l’abbonamento premium. Si era persino pensato di offrire una versione gaming della piattaforma con l’introduzione di almeno 50 videogiochi.

L’amministratore delegato del colosso californiano di Los Gatos era sempre stato contrario all’introduzione di pubblicità sulla piattaforma, ma ora si cerca di lavorare per elaborare pacchetti che possano dare più scelta per i consumatori e un’esperienza del marchio TV premium e migliore di quella lineare per gli inserzionisti.