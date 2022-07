Sky: ecco le serie tv che vedremo nei prossimi mesi

Ecco a voi una lista completa di tutte le serie che vedremo su Sky nei prossimi mesi:

DJANGO

La serie tv DJANGO, diretta da Francesca Comencini, è divisa in 10 puntate e la vedremo nel 2023 La curiosità è tanta, visto i protagonisti. Abbiamo, infatti, attori come Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace e Nicholas Pinnock.

IL GRANDE GIOCO

IL GRANDE GIOCO, con Francesco Montanari, è una nuova serie Sky original in arrivo nell’autunno 2022. È, in assoluto, la prima serie italiana a raccontarci i dietro le quinte del calcio.

HOUSE OF THE DRAGON

Il 22 agosto arrivano, in contemporanea con gli USA, i 10 episodi di HOUSE OF THE DRAGON, prequel de Il trono di spade.

Sky: CALL MY AGENT-ITALIA

CALL MY AGENT-ITALIA di Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate), è il remake del cult francese. Protagonisti, nei panni degli agenti, Maurizio Lastrico, Michele Di Mauro, Sara Drago, Marzia Ubaldi, Emanuela Fanelli, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Paola Kaze Formisano. Tra le guest star Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti.

Sky: UNWANTED

La serie più attesa di carattere politico-sociale nei nuovi palinstesti Sky è UNWANTED. Articolata in 8 episodi, in onda a partire dal 2023, è ambientata su una nave da crociera che salva un gruppo di migranti dispersi in mare. Liberamente ispirata al libro Bilal di Fabrizio Gatti , è diretta dal tedesco Oliver Hirschbiegel ed ha per protagonista Marco Bocci.

L’ARTE DELLA GIOIA

Attesissima L’ARTE DELLA GIOIA, l’esordio nelle serie tv di Valeria Golino. È lei in prima persona, infatti, che decide di scrivere una sceneggiatura tutta al femminile. La protagonista è Modesta, ragazza che vive nella Sicilia di inizio ‘900. Cosa ci riserverà questo nuovo prodotto cinematografico?

DOSTOEVSKIJ

DOSTOEVSKIJ (working title) è un thriller in cui un detective dall’animo assediato dai demoni è sulle tracce di un serial killer soprannominato come il grande autore ottocentesco russo. Sicuramente un film molto singolare, firmato da registi intelligenti e culturalmente vivaci: stiamo parlando di Fabio e Damiano D’Innocenzo.

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO segna l’esordio nelle serie di Sydney Sibilla. Il dramedy Sky original parla della vera storia degli 883, di Max Pezzali e Mauro Repetto.

MUNICH GAMES

MUNICH GAMES è un serie tv divisa in 6 episodi che andrà in onda dal 9 settembre 2022. Questa novità cinematografica parla delle Olimpiadi di Monaco e del rapimento degli atleti israeliani da parte dei terroristi. La particolarità è, che, in realtà, l’ambientazione è contemporanea. Siamo, infatti, nell’ottobre 2022.

Sky: THIS ENGLAND

Boris Johnson & la moglie Carrie sono i protagonisti di THIS ENGLAND, serie che racconta del modo in cui l’ex ministro ha vissuto ed affontato il primo lockdown.

M-IL FIGLIO DEL SECOLO

Antonio Scurati è l’autore del best seller Premio Strega M-IL FIGLIO DEL SECOLO. Questo meraviglioso libro diventa una serie tv articolata in 8 episodi. Si parla di storia: si parte della fine della Prima Guerra Mondiale per poi arrivare alla nascita del Fascismo.

HARRY PARLMER-IL CASO IPCRESS

HARRY PALMER-IL CASO IPCRESS è una serie inglese di spionaggio ed è suddivisa in 6 episodi, disponibili su Sky a partire da settembre. Alla base della storia vi è una classica spy story letteraria.

PETRA

In arrivo anche la seconda stagione di PETRA, a partire dal 21 settembre con 4 puntate. La regista, come di consueto, è sempre di Maria Sole Tognazzi. Come si evolverà la storia?

A CASA TUTTI BENE 2

Nel 2023 arriva anche A CASA TUTTI BENE 2. Il cast, che era ed è meraviglioso, si riconferma. Con la regia di Gabriele Muccino, viene considerata la miglior serie dell’anno ai Nastri d’Argento 2022.

Sky: CHRISTIAN 2

CHRISTIAN 2, il supernatural-drama con al centro la parabola del piccolo delinquente diventato santo della Città-Palazzo, arriva nel 2023 con sei nuovi episodi. Si riconfermano, nei panni dei protagonisti, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

ROMULUS 2

Torna anche ROMULUS 2. Questa seconda stagione (La guerra per Roma), ideata sempre da Matteo Rovere e sempre parlata in protolatino, si sviluppa in 8 episodi che vedremo in autunno. Nel cast sempre Andrea Arcangeli, Marianna Fontana, Valentina Bellè, Francesco Di Napoli.

Sky: Il RE 2

Torna nel 2023 anche Il RE 2 con Luca Zingaretti. Il famoso attore nella fiction è Bruno Testori, il direttore del carcere di San Michele, l’unico in grado di gestire i detenuti più difficili del paese, tanto da crearsi una fama attorno alla sua durezza. Cosa accadrà nella prossima stagione?

Sky: ecco altre uscite da ricordare

Tra le serie che tornano anche BABYLON BERLIN 4 (da ottobre), ambientata nella Berlino del 1931 tra indagini, complotti e Hitler che si sta avvicinando al potere. Arrivano anche YELLOWSTONE 5 (in autunno), neo-western con Kevin Costner, GANGS OF LONDON 2 (in autunno) dopo che la prima stagione è stato il debutto più seguito degli ultimi 5 anni, TRANSPLANT 2 (da settembre) con l’impossibile trapianto dei migranti, CORONER 4 (da ottobre), THE BLACKLIST 9 (dal 17 luglio) sempre con James Spader, SANDITION 2 (dal 20 luglio) sempre ispirato a Jane Austen, THE EQUALIZER 2 (11 setembre) con Queen Latifah in 9 nuovi episodi, al posto di Denzel Washington (nei film).