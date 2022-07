Covid, il bollettino di oggi 14 Luglio 2022

Le autorità sanitarie hanno diramato il consueto bollettino quotidiano sull’emergenza Covid nel nostro Paese. Dai dati registrati nelle ultime 24 ore, emergono 107.122 nuovi casi di Coronavirus su oltre 400mila tamponi effettuati.

Le autorità segnalano 105 nuovi decessi per un totale di 169.601. In terapia intensiva risultato ricoverati 391 pazienti mentre i guariti sono 76.992. Il tasso di positività si assesta al 26,2% (in calo rispetto al giorno prima).