10eLotto Live Show: comincia il conto alla rovescia

di Redazione ZON

È iniziata la trasmissione 10eLotto Live Show in diretta.

Come nel caso della trasmissione Il Lotto in Diretta, 10eLotto Live Show è l’unica trasmissione ufficiale relativa al popolarissimo gioco 10eLotto; le registrazioni potranno poi essere riviste su YouTube qui.

Il 10eLotto Live Show è condotto dalla bravissima Serena Garitta, la presentatrice e conduttrice che da tempo accompagna le estrazioni del Gioco del Lotto nel corso della trasmissione Il Lotto in Diretta ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20:00. Com’è noto, le estrazioni del Lotto possono essere seguite in diretta streaming sul sito ufficiale del gioco oppure utilizzando l’App My Lotteries.

Per gli appassionati, Serena Garitta è ormai il “volto” del Gioco del Lotto e quindi la sua scelta come conduttrice del 10eLotto Live Show è la conseguenza più naturale.

La presentatrice genovese è nota al grande pubblico da moltissimo tempo perché partecipa a diverse trasmissioni televisive, sia in veste di inviata sia in veste di conduttrice; fra quelle più note si ricordano per esempio “La Vita in Diretta”, “Pomeriggio 5” e “Domenica Live” e molte altre ancora; la sua carriera decollò a partire dal 2004, anno in cui trionfò nella quarta edizione del celebre reality show “Grande Fratello”.

Al suo già ricco curriculum di presentatrice ora si aggiungerà anche la conduzione del 10eLotto Live Show che sicuramente sarà molto apprezzato dagli appassionati del popolare gioco originariamente nato in abbinamento al più tradizionale Gioco del Lotto.

10eLotto: cos’è e come si gioca?

Il 10eLotto Live Show è ovviamente incentrato sul gioco 10eLotto. Per chi non lo conoscesse o comunque non avesse chiare le regole per giocare facciamo un breve riepilogo.

Il 10eLotto è un gioco numerico a quota fissa che ha fatto il suo esordio nel mese di giugno 2009; in origine non era che una sorta di “appendice” del Gioco del Lotto, nel senso che per parteciparvi era necessario effettuare una giocata al Lotto pagando un prezzo aggiuntivo.

Non passò però molto tempo (poco più di un mese) dalla sua consacrazione come gioco indipendente dal Lotto; da luglio 2009, infatti, i giocatori possono partecipare a questo gioco senza dover necessariamente effettuare una puntata al Gioco del Lotto.

Peraltro, nel corso di questi anni, visto il grande successo ottenuto da questa proposta, si sono aggiunte diverse opzioni aggiuntive di gioco come Numero Oro, Doppio Oro, 10eLotto Extra e Gong; la scelta di queste opzioni comporta ovviamente un costo aggiuntivo, ma consente altresì di aumentare il valore dei premi in gioco.

La partecipazione al 10eLotto passa attraverso la compilazione di una schedina, compilazione che può essere fatta in una ricevitoria autorizza oppure online sul sito dei rivenditori autorizzati o, ancora, tramite la comoda App ufficiale My Lotteries, disponibile per sistemi Android e iOS.

Il 10eLotto prevede la selezione di alcuni numeri (da un minimo di 1 a un massimo di 10) che sono compresi nel tradizionale range del Lotto: da 1 a 90. Si dovrà poi scegliere l’importo della giocata; quello minimo è di 1€, mentre quello massimo è di 200€. Il giocatore ha a questo punto la facoltà di scegliere tra le varie opzioni di gioco citate in precedenza.

Il 10eLotto prevede tre tipi di estrazioni: quella ogni 5 minuti, quella immediata e quella legata al Gioco del Lotto. Per poter vincere un premio è necessario che venga estratto almeno uno dei numeri che sono stati inseriti in schedina.

Giocando 10 numeri però c’è la possibilità di vincere 2€ anche pur non indovinando alcun numero. Nella giocata base, se si indovinano 10 numeri, l’ammontare del premio è 1.000.000€; a questa cifra possono essere aggiunte cifre aggiuntive qualora si centrino i numeri previsti dalle varie opzioni.