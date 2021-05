1 Eventi storici

1277 – Decreto di Mehmet Bey di Karaman (Karamanoglu Mehmet): il turco lingua ufficiale dei Selgiuchidi in luogo del persiano.

1568 – Battaglia di Langside: le forze di Maria Stuarda, regina di Scozia, vengono sconfitte da una confederazione di protestanti scozzesi, guidati da Giacomo Stewart (conte di Moray), suo fratellastro

1607 – Jamestown (Virginia) viene stabilita come colonia inglese

1619 – Lo statista olandese Johan van Oldenbarnevelt viene giustiziato a L’Aia, dopo essere stato accusato di tradimento

1779 – Guerra di successione bavarese: I mediatori russi e francesi con il Trattato di Teschen, negoziano la fine della guerra.

1787 – Il Capitano Arthur Phillip lascia Portsmouth, Inghilterra con undici navi piene di detenuti, per fondare una colonia penale in Australia

1830 – L’Ecuador ottiene l’indipendenza

1846 – Guerra messicano-statunitense: Gli Stati Uniti dichiarano guerra al Messico

1848 – Prima esecuzione dell’inno nazionale finlandese

1861 – Guerra di secessione americana: La regina britannica Vittoria emana un “proclama di neutralità”, che riconosce gli Stati Confederati d’America come aventi diritto alla belligeranza

1864 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Resaca – la battaglia comincia con il Generale unionista William Tecumseh Sherman che avanza verso Atlanta

1871 – Italia, il Parlamento approva la legge delle Guarentigie

1877 – Italia, l’edizione odierna de L’Illustrazione Italiana riferisce del telefono di Alexander Graham Bell, senza menzionare l’apparecchio che l’italiano Antonio Meucci realizzò nel 1871

1880 – A Menlo Park (New Jersey), Thomas Edison esegue il primo test di una ferrovia elettrica

1888 – Il Brasile abolisce la schiavitù

1909 – Parte da piazzale Loreto a Milano il primo Giro d’Italia, 8 tappe per 2448 km, vincerà Luigi Ganna

1912 – Nel Regno Unito, vengono fondati i Royal Flying Corps (oggi Royal Air Force)

1913 – Igor’ Ivanovič Sikorskij diventa la prima persona a pilotare un aeroplano quadrimotore.

1915 – Antonio Salandra si dimette dall’incarico di Primo Ministro (verrà nominato nuovamente da Vittorio Emanuele III tre giorni dopo).

1917 – Tre piccoli contadini riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria sopra un leccio, a Cova da Iria vicino a Fátima, Portogallo

1934 – Viene inaugurata la ferrovia Mantova-Peschiera.

1940Seconda guerra mondiale: La Germania nazista inizia la conquista della Francia, quando le truppe tedesche attraversano la Mosa. Churchill pronuncia il suo famoso discorso su “sangue, lacrime, fatica e sudore” davanti alla Camera dei Comuni britannica.

La regina Guglielmina dei Paesi Bassi sfugge all’invasione nazista e si reca in Gran Bretagna. La Principessa Giuliana porta i suoi figli in Canada, per la loro sicurezza

1943 – Seconda guerra mondiale: l’Afrika Korps tedesco e le truppe italiane in Nordafrica, si arrendono alle forze alleate

1950 – nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula Uno della storia; il titolo mondiale andrà all’italiano Nino Farina

1958Durante una visita a Caracas, in Venezuela, l’auto del vicepresidente degli Stati Uniti Richard Nixon, viene attaccata da dimostranti antiamericani.

Francia, insurrezione dei Paracadutisti di Algeri, nasce la Quinta Repubblica francese, con Pierre Pflimlin Primo Ministro e Charles de Gaulle Presidente

Viene registrato il marchio del Velcro

1960 – Prima ascesa del Dhaulagiri, settima vetta più alta del mondo

1968 – Parigi: manifestazione della Sinistra che raduna 800.000 persone. È l’inizio del Maggio francese

1969 – Scontri razziali a Kuala Lumpur, Malaysia, successivamente noti come Incidenti del 13 maggio

1976 – Pol Pot venne nominato Primo Ministro della Cambogia

1978 – Italia, entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi

1981 – Mehmet Ali Ağca tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro a Roma

1985 – Il sindaco di Filadelfia, ordina alla polizia di irrompere nella sede del gruppo radicale MOVE, per porre fine a un confronto. La polizia lancia un ordigno esplosivo sulla sede, causando la morte di 11 membri del MOVE e distruggendo le case di 250 residenti, nell’incendio che ne risulterà

1996 – Nel Bangladesh, violenti temporali e tornado mietono 600 vittime

1998 – A seguito della seconda tornata di test nucleari indiani, gli Stati Uniti e il Giappone impongono sanzioni economiche sulla nazione

1999 – Italia: Carlo Azeglio Ciampi diventa il decimo Presidente della Repubblica Italiana

2001 – Italia: Si svolgono le elezioni politiche che vedono vincitrice la Casa delle Libertà guidata da Silvio Berlusconi sull’Ulivo di Francesco Rutelli

2004 – India, l’italiana Sonia Maino, vedova di Rajiv Gandhi, vince le elezioni in India. Pochi giorni dopo, però, rinuncerà alla candidatura alla carica di Primo Ministro per le sue origini straniere in favore di Manmohan Singh, eletto Premier il 19 maggio

2012 – Italia:Alessandro Del Piero giocava la sua ultima partita da giocatore della Juventus.