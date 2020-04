Ancora non vi è una data certa per una ripresa totale dell’economia, ma da oggi, 14 aprile, iniziano a riaprire cartolerie, librerie e non solo

In seguito all’ultimo DPCM di Giuseppe Conte, qualcosa potrà cambiare a partire da oggi 14 aprile. Se tuttavia permangono divieti di mobilità e forti restrizioni al fine di contenere l’emergenza Covid-19, il Governo ha deciso di alleggerire la presa solamente su alcune attività ritenute essenziali. Resta la possibilità di ordinanze regionali che possono o meno mettere in atto ulteriori limitazioni. Infatti, a partire da oggi, salvo in Campania e Lombardia, potranno riaprire librerie e cartolerie con le filiere di approvvigionamento delle stesse attività. Riaprono i negozi per la vendita di prodotti per bambini (in Campania l’apertura è limitata al mattino di due giorni settimanali). Riprendono le attività di lavorazione della legna e di salvaguardia dei boschi, come possono tornare a lavoro anche gli impiegati di aziende produttrici di computer. Importante è che per le suddette attività sia garantita la distanza di sicurezza.

I supermercati

Per quanto riguarda i supermercati, invece, gli orari di apertura possono essere prolungati al fine di evitare assembramenti di persone. Per i locali con una metratura inferiore ai 40 mq, l’ingresso è consentito ad un cliente alla volta con due persone addette alla vendita all’interno. Obbligo di guanti usa e getta, sanificazione due volte al giorno e gel alla casa anche prima di digitare il pin del bancomat.

Manutenzione e smaltimento di scorte

Resta tuttavia consentito recarsi presso la propria attività per manutenzione, smaltimento scorte deperibili o attività d’ufficio come pagamento di buste paga per dipendenti.

