1 Eventi storici

1264 – Battaglia di Lewes: Enrico III d’Inghilterra viene catturato in Francia, rendendo Simone V di Montfort il governatore de facto dell’Inghilterra

1483 – Incoronazione di Carlo VIII di Francia

1509 – Battaglia di Agnadello: Nell’Italia settentrionale, le forze francesi sconfiggono i veneziani

1610 – Parigi – Luigi XIII diventa Re di Francia, il suo regno durerà esattamente 33 anni.

1643 – A soli quattro anni Luigi XIV diventa Re di Francia, il suo regno sarà il più lungo di un sovrano europeo.

1706 – Ha inizio l’Assedio di Torino

1787 – Filadelfia: i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova costituzione per gli Stati Uniti d’America

1796 – Edward Jenner somministra la prima vaccinazione anti-vaiolo

1801 – Libia: il Pascià Yusuf Karamanli fa ammainare la bandiera del consolato statunitense a Tripoli

1804 – La Spedizione di Lewis e Clark parte da Camp Dubois e comincia il suo storico viaggio di risalita del Fiume Missouri

1836 – Trattati di Velasco: il Messico riconosce l’indipendenza al Texas

1869 – A Schilpario, primi moti per l’uguaglianza sociale: si protesta contro i banchi separati per benestanti nella chiesa

1870 – Viene giocata la prima partita di rugby in Nuova Zelanda, a Nelson, tra il Nelson College e il Nelson Rugby Football Club

1900 – Le Olimpiadi estive del 1900 si aprono a Parigi, Francia

1913 – Il Governatore di New York, William Sulzer, approva lo statuto della Fondazione Rockefeller, che inizia ad operare con una donazione da $100.000.000 da parte di John D. Rockefeller

1914 – Inizia l’olocausto ellenico, secondo un documento ufficiale inviato da Talaat Bey (Ministro degli Interni) al prefetto di Smyrna

1926 – Il Dirigibile Norge completa la trasvolata transartica, giungendo a Teller, in Alaska

1927 – Varo del Cap Arcona, dai cantieri Blohm und Voss, ad Amburgo

1931 – Bologna: al Teatro Comunale Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l’inno fascista

1935 – I Filippini ratificano un accordo di indipendenza.

1939 – All’età di 5 anni, Lina Medina diventa la più giovane madre nella storia della medicina.

1940Seconda guerra mondiale: La città olandese di Rotterdam viene bombardata dalla Luftwaffe.

Seconda guerra mondiale: I Paesi Bassi si arrendono alla Germania

1948 – Israele si dichiara stato indipendente e viene istituito un governo provvisorio.

1955 – Guerra Fredda: Otto nazioni del Blocco comunista, compresa l’Unione Sovietica, firmano un trattato di mutua difesa chiamato Patto di Varsavia

1961 – Movimento americano per i diritti civili: Il bus dei Freedom Riders viene incendiato vicino ad Anniston (Alabama) e i dimostranti per i diritti civili vengono picchiati dalla folla inferocita

1964Italia: primo arresto per Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, verrà assolto per insufficienza di prove nel 1969

Egitto: si concludono i lavori per la costruzione della Diga di Assuan (che verrà inaugurata il 15 gennaio 1971)

1970 – In Germania Ovest viene fondata la Rote Armee Fraktion

1973 – Viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti

1975 – Germania: viene fondata GEPA, la principale centrale di importazione del commercio equo-solidale tedesca

1977 – Milano: durante le manifestazioni di protesta in seguito all’uccisione di Giorgiana Masi del 12 maggio, un gruppo di autonomi fa fuoco sulle forze dell’ordine, ferendo gravemente il vicebrigadiere di Pubblica Sicurezza Antonio Custra che morirà il giorno dopo

1983 – Milano: un attentato incendiario del gruppo Ludwig provoca 6 morti e 32 feriti nel cinema a luci rosse Eros

1987 – Johnny Chan, vincendo le World Series of Poker, è campione del mondo di poker[1], si ripeterà anche l’anno successivo

1991 – In Sudafrica Winnie Mandela, moglie del leader anti-apartheid Nelson Mandela, viene arrestata con l’accusa di complicità nel rapimento di quattro giovani.

1995Tenzin Gyatso, il quattordicesimo Dalai Lama, proclama Gedhun Choekyi Nyima (6 anni), come l’undicesima reincarnazione del Panchen Lama.

Carlos Saúl Menem viene rieletto Presidente della Repubblica Argentina

1997 – Le compagnie aeree Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways International e United Airlines formano la Star Alliance

2003 – Iraq: ad Hilla si rinvengono i resti delle vittime della Strage di Hilla, perpetrata dal regime di Saddam Hussein

2004Dopoguerra iracheno: Muqtada Al Sadr dichiara il jihād contro le truppe della coalizione

Viene messa in circolazione la prima moneta commemorativa da 2 euro: la Grecia dedica la moneta alle Olimpiadi di Atene

2018 – Viene inaugurata l’ambasciata statunitense a Gerusalemme; degli scontri a Gaza organizzati in segno di protesta, provocano la morte di 55 palestinesi