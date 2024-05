2 Giugno: strade chiuse e bus deviati a Roma per la parata

di Antonio Jr. Orrico

Quasi tutto pronto. Tutti sono in preda all’eccitazione per la parata di domenica prossima in occasione della Festa della Repubblica per il 2 Giugno. Si tratta del settantottesimo anniversario dalla nascita della Repubblica. Come ogni anno, oltre alle frecce tricolore, anche la tradizionale sfilata a terra, per le vie della città. Per permettere che si possa svolgere tutto secondo la norma, nella serata di oggi, fra martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2024 sono previste le prove con schieramento delle truppe e dei mezzi.

Le zone predestinate alla manifestazione sono quelle del viale delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via Cristoforo Colombo tratto fra piazzale Numa Pompilio e porta Ardeatina da dove iniziano a sfilare in direzione di via dei Fori Imperiali. Per questa ragione dalle ore 22 di martedì 28 alle ore 5.30 di Mercoledì 29 Maggio 2024 sono previste modifiche alla viabilità, dalle strade chiuse al percorso limitato o deviazioni per i bus.

Scopriamo ora quali saranno le strade chiuse e le relative deviazioni per la manifestazione del 2 Giugno.

2 Giugno: ecco le strade chiuse

Come anticipato, per permettere le prove generali della parata per la Festa della Repubblica del 2 Giugno è prevista la chiusura, a partire dalle 22 di martedì 28 maggio fino alle 5.30 di mercoledì 29 maggio di:

via delle Terme di Caracalla

piazza di Porta Capena

via dei Cerchi

via di San Gregorio

via Celio Vibenna

via dei Fori Imperiali

Più tardi alla lista si aggiungono altre strade. La loro chiusura è prevista a partire dalle 00.30 di martedì 28 maggio sempre fino alle 5.30 di mercoledì 29 maggio:

piazza Venezia,

via del Plebiscito,

via Cesare Battisti,

via IV Novembre,

via del Teatro Marcello,

via L. Petroselli,

Piazza Bocca della Verità,

via della Greca,

via del Circo Massimo

2 Giugno: le linee ATAC deviate

Nella stessa serata e, ovviamente, sempre dalle 22 di martedì 27 alle 5.30 di mercoledì 28 maggio 2024, sono state disposte anche delle modifiche alle linee dei bus che hanno un percorso limitato o con delle modifiche, come riportato da Atac alla pagina dedicata. Le linee diurne coinvolte sono tredici.