Il 24 novembre del 1991, Freddie Mercury si spegneva a Londra a causa dell’Aids: il leader dei Queen aveva 45 anni ma vive ancora nella memoria di tanti

Una perdita dolorosa, anche a distanza di 28 anni. Il 24 novembre 1991, ad appena 45 anni, moriva a Londra Freddie Mercury, a causa dell’Aids di cui fu colpito.

La leggenda dei Queen, a distanza di molti anni, non è stata mai dimenticata dai suoi fan: indimenticabile fu il suo annuncio della malattia, appena due giorni prima della sua morte. “E’ giunto il momento per i miei amici e i fan di tutto il mondo di conoscere la verità”, annunciò Mercury in una nota stampa – “Spero che tutti si uniranno a me e ai miei medici nella lotta contro questa terribile malattia“. Dopo appena 48 ore si spense nella sua casa londinese, lasciando un vuoto importante.

I numerosi brani dei Queen con Freddie Mercury protagonista risuonano ancora tutt’oggi nelle radio e nelle cuffiette di molti adolescenti ed adulti. Segno di aver lasciato una traccia importante nella storia della musica e della generazione di ieri e di oggi. Uno su tutti, è stato addirittura trasformato in un film: stiamo parlando ovviamente di Bohemian Rhapsody (canzone uscita nel 1975), docu-film che racconta l’inizio di Mercury e dei Queen, vicino al miliardo d’incasso nelle sale cinematografiche mondiali.

La morte di Mercury è come se non fosse mai avvenuta: dentro molte persone, la sua figura è sempre presente tutt’ora, anche grazie alla sua voce “prestata” per cantare i grandi successi dei Queen. Un ricordo indelebile, scolpito nella mente della generazione “anni 80” e riecheggia anche in quelle nuove.

