1 Eventi storici

308 – Marcello I viene eletto papa dal clero romano

1234 – Luigi IX di Francia sposa Margherita di Provenza

I contadini di Steding (Germania settentrionale), in rivolta, vengono massacrati da un esercito crociato: oltre 5.000 le vittime

1328 – Filippo VI viene incoronato re di Francia

1508 – Ludovico il Moro muore nel castello di Loches in Francia

1644 – Battaglia del passo Shanhai: i manchu vincono la battaglia contro la dinastia Shun e diventano i nuovi imperatori cinesi fondando la dinastia Qing che rimarrà al potere fino al 1912

1703 – Lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo

1813 – Guerra del 1812: in Canada, le forze statunitensi conquistano Fort George

1832 – Papa Gregorio XVI pubblica l’enciclica Summo iugiter, sui matrimoni tra cattolici e acattolici, sul concordato tra la Baviera e la Santa Chiesa, sulla dottrina del “Fuori della Chiesa non c’è salvezza”

1859 – Battaglia di San Fermo: vittoria dei Cacciatori delle Alpi e conquista di Como

1860 – Ha inizio l’insurrezione di Palermo che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille

1883 – Alessandro III viene incoronato zar di Russia

1901 – Nel New Jersey viene fondata la Edison Storage Battery Company

1905 – Guerra russo-giapponese: decisiva sconfitta della flotta russa nella battaglia di Tsushima

1907 – A San Francisco, in California, scoppia un’epidemia di peste bubbonica

1919 – L’idrovolante NC-4, proveniente dalle isole Azzorre, arriva a Lisbona, completando la prima traversata atlantica con scalo intermedio. L’aereo proseguirà poi per Plymouth in Inghilterra, ultima tappa del viaggio

1923 – Termina la prima 24 Ore di Le Mans

1924 – Viene fondata la Music Corporation of America (MCA)

1927 – La Ford cessa la produzione della Ford Modello T e inizia a convertire la fabbrica per produrre la nuova Ford Model A

Thomas Masaryk viene eletto per la seconda volta presidente della Cecoslovacchia

1930 – Lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo

1933 – New Deal: viene convertito in legge il Federal Securities Act, che richiede la registrazione dei titoli alla Federal Trade Commission

1935 – New Deal: la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara incostituzionale il National Industrial Recovery Act

1936 – La RMS Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale

1937 – In California il Golden Gate Bridge apre al traffico pedonale, creando un collegamento vitale tra San Francisco e Marin County

1939 – Esce negli USA Detective Comics#27, fumetto che vede la prima apparizione di Batman, personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger

1940 – Seconda guerra mondiale: 97 dei 99 membri di un’unità del Royal Norfolk Regiment vengono massacrati mentre cercano di arrendersi a Dunkerque. Il comandante tedesco, capitano Fritz Knochlein, verrà impiccato per crimini di guerra

Il Quartetto Egie (che diverrà poi Quartetto Cetra) debutta al Teatro Valle di Roma

1941 – Seconda guerra mondiale: il presidente Roosevelt proclama l'”emergenza nazionale illimitata”

Seconda guerra mondiale: la nave da guerra tedesca Bismarck viene affondata nell’Atlantico settentrionale

1942 – Seconda guerra mondiale: durante l’Operazione Anthropoid il generale delle SS Reinhard Heydrich viene gravemente ferito da un attacco di patrioti cecoslovacchi. Morirà a Praga otto giorni dopo a causa delle ferite riportate

1960 – In Turchia il generale Cemal Gürsel guida un colpo di Stato militare che rimuove il presidente Celâl Bayar e il resto del governo democratico

1963 – Jomo Kenyatta viene eletto primo ministro del Kenya.

1965 – Guerra del Vietnam: le navi da guerra degli Stati Uniti bombardano per la prima volta obiettivi del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam, situati all’interno del Vietnam del Sud

1972 – Il presidente dell’Unione Sovietica Leonid Brežnev e il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon firmano l’accordo SALT I

1974 – Valéry Giscard d’Estaing diventa presidente della Repubblica francese

1993 – Attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Georgofili a Firenze

1996 – Prima guerra cecena: Il presidente russo Boris Yeltsin si incontra per la prima volta con i ribelli ceceni e negozia un cessate il fuoco

1998 – Attentato di Oklahoma City: Michael Fortier viene condannato a 12 anni di prigione e multato di 200.000 dollari per non aver avvertito le autorità del piano terroristico

1999 – Il Tribunale internazionale dei crimini di guerra dell’Aia, incrimina Slobodan Milošević e altre quattro persone per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nel Kosovo

2006 – Un terribile terremoto a Giava, con epicentro nella cittadina di Yogyakarta, miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto