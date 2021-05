Dopo una serie infinita di rigori il Villarreal trionfa in Europa League contro il Manchester United. Decisivo (in negativo) De Gea

Unay Emery si conferma mattatore di coppa portando il suo Villarreal in trionfo contro i giganti del Manchester United. A deciderla è proprio il portiere del Reds che sbaglia il tiro decisivo dal dischetto.

La partita

La prima frazione di gara vede un capolavoro tattico di Unay Emery. Il Villarreal sblocca quindi la gara al minuto 29 grazie ad un preziosissimo gol di Gerard Moreno imbucato alla perfezione da Parejo su calcio di punizione. Dal momento del vantaggio gli spagnoli cambiano totalmente assetto tattico compattando i reparti e togliendo totalmente al Manchester United la possibilità di giocare palla in zona rifinitura. Le uniche possibilità per i Red Devils provengono da intuizioni dei singoli come Greenwood e Rashford che a più riprese tentano di superare in velocità il diretto marcatore per poi scaricare palla al centro, ma anche in queste situazioni i Sottomarini Gialli fanno buona guardia.

Nel secondo tempo gli uomini di Solskjaer entrano in campo con un piglio diverso ed iniziano a lottare su ogni pallone. Macinando sempre più gioco riescono a trovare il pareggio al minuto 55′ grazie al Matador Cavani che sbuca da una mischia in area ed insacca alle spalle di Rulli. Da quel momento in poi i Red Devils alzano il pressing e soprattutto la qualità riuscendo a trovare diverse combinazioni interessanti per vie laterali ma senza mai colpire a fondo il Villareal.

La gara si protrae fino ai tempi supplementari con il Villarreal che esaurisce i cambi e con il Manchester United che ne approfitta per riscrivere gli schemi. Dopo un’estenuante battaglia ai calci di rigore è finalmente il Villareal a sollevare la tanto ambita coppa.

Tabellino e marcatori

Marcatori: 29′ Gerard Moreno; 55′ Cavani;

Sequenza rigori: 120′ G. Moreno (R), 120′ Mata (R), 120′ Raba (R), 120′ Telles (R), 120′ Bruno Fernandes (R), 120′ A. Moreno (R), 120′ Rashford (R), 120′ Parejo, 120′ Cavani (R), 120′ Moi Gomez (R), 120′ Fred (R), 120′ Albiol (R), 120′ James (R), 120′ Coquelin (R), 120′ Shaw (R), 120′ Gaspar (R), 120′ Tuanzebe (R), 120′ Pau Torres (R), 120′ Lindelof (R), 120′ Rulli (R).

Villareal (4-3-3): Rulli; Foyth (87′ Gaspar), Albiol, Torres, Alfonso Pedraza (87′ Moreno); Parejo, Capoue, Trigueros (77′ Moi Gomez); Moreno, Bacca (60′ Coquelin), Pino (77′ Alcacer).

All.: Emery.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka (120+3′ Mata), Lindelof, Bailly (116′ Tuanzebe), Shaw; Pogba (116′ James), McTominay (120+3′ Telles); Greenwood (100′ Fred), Fernandes, Rashford; Cavani.

All.: Solskjaer.

Ammoniti: 54′ Capoue (trattenuta); 83′ Bailly (gomitata); 85′ Foyth (atterramento); 113′ Cavani (proteste);

Espulsi: -.