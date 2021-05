1 Eventi storici

1416 – Girolamo da Praga è condannato al rogo per eresia

1431 – A Rouen, in Francia, la diciannovenne Giovanna d’Arco viene bruciata sul rogo

1539 – In Florida, Hernando de Soto sbarca con 600 soldati a Tampa Bay, la sua missione era trovare l’oro

1574 – Enrico III diventa re di Francia

1588 – L’ultima nave dell’Invincibile Armada spagnola salpa da Lisbona in direzione del Canale della manica

1635 – Guerra dei Trent’Anni: viene stipulata la Pace di Praga

1741 – Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica “Non ambigimus”, sull’osservanza dei precetti cristiani e della Quaresima in particolare

1792 – Il Papa Pio VI pubblica la Lettera Enciclica “Quo fluctu”, sulle deroghe alle norme canoniche per i Vescovi di Francia, a causa delle conseguenze della rivoluzione

1806 – Andrew Jackson uccide un uomo in un duello, dopo che questi aveva accusato sua moglie di bigamia

1814 – Viene firmato il primo trattato di Parigi, con il quale i confini francesi vengono riportati a quelli del 1792. Napoleone Bonaparte viene esiliato all’Isola d’Elba lo stesso giorno

1848 – Battaglia di Goito: grande ma non sfruttata vittoria dell’esercito sardo sugli Austriaci del feldmaresciallo Radetzky

1868 – Memorial Day (allora conosciuto come “Decoration Day”) viene celebrato negli Stati Uniti per la prima volta (fu proclamato il 5 maggio dal generale John A. Logan)

1876 – Il Sultano Ottomano Abd-ul-Aziz viene deposto e sostituito da suo nipote Murat V

1879 – Il Gilmores Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden da William Vanderbilt ed aperto al pubblico

1883 – A New York, voci che dicono che il Ponte di Brooklyn stia per crollare provocano un fuggi fuggi che causerà dodici vittime.

Il Papa Leone XIII pubblica la Lettera Enciclica “Misericors Dei Filius”, sulla nuova Regola del Terzo ordine secolare di San Francesco

1894 – A Viareggio la forlivese Clelia Merloni fonda la Congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù

1911 – Sul Circuito di Indianapolis la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harroun

1913 – Prima guerra balcanica: A Londra viene firmato un trattato di pace che mette fine alla guerra. L’Albania diventa una nazione indipendente

1922 – A Washington viene inaugurato il Lincoln Memorial

1924 – Giacomo Matteotti denuncia in Parlamento le violenze dei Fascisti durante le elezioni di aprile

1942 – Seconda guerra mondiale: 1.000 bombardieri britannici lanciano un attacco di 90 minuti su Colonia, in Germania

1948 – Cede una diga sul fiume Columbia in piena. Nel giro di pochi minuti l’ondata cancella completamente Vanport, in Oregon. Muoiono 15 persone ed altre decine di migliaia sono i senzatetto

1949 – La Germania Est promulga la propria Costituzione

1958 – I corpi di diversi soldati non identificati della seconda guerra mondiale e della Guerra di Corea vengono seppelliti nella Tomba del milite ignoto del Cimitero nazionale di Arlington

1967 – Il Biafra proclama la sua indipendenza dalla Nigeria: ciò provocherà la guerra civile

1971 – Programma Mariner: il Mariner 9 viene lanciato verso Marte

1972 – I membri dell’Armata Rossa Giapponese compiono il Massacro dell’Aeroporto di Lod

1981 – Bangladesh: Ziaur Rahman, presidente della Repubblica, viene ucciso durante un tentativo di colpo di Stato. Assume la carica di Presidente Abdus Sattar

1982 – La Spagna diventa il sedicesimo membro della NATO e la prima nazione ad entrare nell’alleanza dall’ammissione della Germania Ovest nel 1955

1989 – Dimostrazioni di Piazza Tiananmen del 1989: La statua della “dea della democrazia” (8 metri) viene svelata dagli studenti dimostranti

1994 – Muore suicida a San Marco di Castellabate l’ex calciatore Agostino Di Bartolomei

1998 – Un terremoto di magnitudo 6,6 colpisce l’Afghanistan settentrionale, facendo circa 5.000 vittime

2004 – Italia: nel 50º anniversario del suo primo volo, all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma) viene celebrata la festa d’addio per l’F-104, il caccia militare detto Starfighter