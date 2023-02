4 consigli su come risparmiare ogni mese

di Redazione ZON

Riuscire a risparmiare ogni mese permette alle famiglie di avere da parte un piccolo tesoro, da utilizzare poi per far fronte a un imprevisto o per dare vita ai propri progetti futuri.

Le motivazioni per cui si risparmia sono del tutto personali, c’è chi lo fa per potersi in estate godere le vacanze senza problemi, o chi invece pensa in un futuro non troppo lontano di aprire una piccola attività.

In ogni caso è possibile mettere in atto dei comportamenti che consentono di risparmiare ogni mese, o ogni giorno, senza vivere in ristrettezze economiche.

Scegliere i prestiti con attenzione

Chi si trova a voler comprare casa, o a fare una spesa importante, può evitare di utilizzare tutti i propri risparmi chiedendo un prestito alla banca.

Oggi è facile trovare degli strumenti che consentono di calcolare la rata del mutuo, in modo da poter avere la certezza di accendere un finanziamento sostenibile dal budget familiare, senza troppi problemi.

Per fare il calcolo della rata del mutuo è necessario conoscere il valore dell’immobile che si intende acquistare, l’ammontare del prestito che si sta per richiedere e la durata in anni. Chi ha già un mutuo in essere può verificare se l’eventuale surroga presso un’altra banca gli può portare dei benefici economici.

Preparare un budget realistico

Ogni famiglia ha in genere varie tipologie di entrate: dallo stipendio di uno o più membri alle entrate che riguardano il possesso di un immobile o di un investimento che offre interessi periodici.

Per poter risparmiare ogni mese è bene calcolare le entrate e le uscite fisse, verificando che le prime offrono del margine per mettere da parte una somma, anche minima.

Se dal calcolo si ottiene un’eccedenza di entrate rispetto alle uscite è realisticamente pensabile conservarne almeno la metà, su un conto deposito, un fondo comune o un qualsiasi tipo di investimento.

Nel caso contrario è bene revisionare le spese fisse e valutare quali si possano tagliare, evitando così di spendere tutto ciò che si guadagna ogni mese, senza alcun residuo.

In alcuni casi un risparmio consistente si ottiene anche modificando le proprie abitudini; preparare più pasti in casa evitando il take away o rivolgersi a un mercato rionale invece che a negozi rappresentano atteggiamenti che possono far risparmiare ogni mese varie decine di euro.

La regola del 50/30/20

La regola del 50/30/20 è un suggerimento fornito anni fa da una docente di economia degli USA. In sostanza il suggerimento è quello di suddividere il proprio reddito in tre tranche: il 50% è necessario per le spese fisse mensili; il 30% lo si può utilizzare per le cosiddette spese variabili, che possono essere un fine settimana di vacanza o una serata al ristorante; il restante 20% lo si dovrà utilizzare per i risparmi o per il pagamento di eventuali debiti pregressi.

Chiaramente se il 50% del nostro reddito mensile non è sufficiente per saldare le spese fisse, allora è bene ragionare sulla possibilità di trovare nuove entrate, o di cambiare lavoro.

Evitare spese d’impulso

Molte persone che si trovano a fine mese senza neppure un euro sul conto dovrebbero ragionare sulle spese effettuate nel corso delle settimane.

Se questo evento si verifica spesso in molti casi è perché si tende a fare acquisti d’impulso, senza fare attenzione a quanto si spende e a ciò che si sta acquistando.

Prima di fare un acquisto sarebbe opportuno attendere 24-48 ore; se al termine di questo tempo si comprende che l’oggetto o il servizio che si desiderava è effettivamente utile e interessante, allora è bene acquistarlo.