Baronissi, consegna del nuovo Taxi Sociale

di Rita Milione

Domani, sabato 25 febbraio, alle ore 11.30, in piazza della Repubblica, sarà presentato e consegnato al Comune di Baronissi il nuovo Taxi Sociale per il trasporto di anziani e disabili. Seguirà un breve momento di saluto agli sponsor sostenitori in Aula Consiliare. Alla cerimonia sarà presente il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante.