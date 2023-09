di Redazione ZON

Il tennis è emozione, talento, dedizione e sacrificio. Sul campo dalla terra rossa, si sfidano campioni che mettono in mostra i risultati ottenuti dai propri sforzi, frutto di allenamenti intensi, strategie e tecniche avanzate di gioco.

L’Atp Ranking è una classifica in cui sono inseriti i migliori tennisti attualmente in carriera. Buona parte della classifica è occupata da giocatori internazionali, ma c’è una bella sorpresa perché alcuni di questi tennisti sono di origine italiana.

In questo articolo, vedremo insieme i 5 migliori tennisti italiani al momento presenti nell’Atp Ranking.

Posizione n°18: Lorenzo Musetti

La posizione più alta occupata da un italiano nell’ATP Ranking è la diciottesima.

Lorenzo Musetti è un tennista che ad oggi fa molto parlare di sé per via del suo talento e delle sue capacità in campo: lo testimoniano i due premi ATP vinti alle finali e il 500 di Amburgo nel 2022. La giovane età (classe 2002) lo rende un validissimo candidato a diventare uno dei migliori talenti al mondo.

Nel 2023, il pubblico ha potuto ammirare il suo primo debutto agli US Open, il celebre torneo di tennis che si tiene negli Stati Uniti. Le stelle del tennis internazionale si raccolgono qui, mentre quelle nascenti possono guadagnarsi un biglietto di sola andata verso il successo in tutto il mondo.

Purtroppo, Lorenzo Musetti ha subito una sonora sconfitta contro Tituan Drouget. Dalle dichiarazioni di Musetti emerge come la sconfitta faccia male e il giocatore si senta ancora “lontano dai top” del tennis. Tuttavia, si sta preparando alla Coppa Davis e potrebbe arrivarci in una forma fisica e mentale smagliante.

Insomma, per il giovane talento carrarese c’è ancora della strada da fare, ma il ragazzo sembra avere la mentalità giusta per affrontare i propri limiti e superarli. Staremo a vedere come proseguirà la sua carriera.

Posizione n°38: Lorenzo Sonego

Il secondo italiano in classifica ATP è Lorenzo Sonego, classe 1995 di origini torinesi. La sua carriera è costellata di alcuni premi importanti, tra cui tre titoli ATP vinti dalle cinque finali disputate. Il suo ranking attuale non è quello più alto: storicamente, ha raggiunto la 21a posizione nel 2021.

Anche Sonego ha partecipato agli US Open di quest’anno, raccogliendo una sconfitta nel match in campo contro Sinner (che si è portato a casa la vittoria per 3-0). Dunque, l’avventura dell’azzurro nostro connazionale è terminata. Staremo a vedere come performerà nei prossimi anni.

Posizione n°47: Matteo Arnaldi

Il classe 2001 originario di Sanremo Matteo Arnaldi ha conquistato vari titoli in circuiti tennistici minori, prima di approdare alla semifinale all’ATP 250 che si è tenuta a Umago. Nel 2023 agli US Open, è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale, una posizione tutto sommato interessante che lascia spazio a un’ulteriore crescita del giocatore italiano.

Arnaldi ha ottenuto la posizione n°47 nel settembre del 2023 che, al momento della scrittura dell’articolo, risulta essere la migliore che ha ottenuto finora.

Posizione n°66: Matteo Berrettini

Il classe 1996 Matteo Berrettini, soprannominato The Hammer (e cioè “Il Martello”) per via della potenza poderosa che imprime sui suoi colpi, è a vario titolo considerato uno degli italiani più forti di sempre nel mondo del tennis. Vanta la 66a posizione nella classifica ATP.

I suoi premi e traguardi sono numerosi: è stato l’unico italiano a mettere piede sul cemento sia alle semifinali dell’Australian Open e dello US Open, sia alla finale del torneo di Wimbledon. Inoltre, insieme a Jannik Sinner è stato l’unico del suo Paese a raggiungere i quarti di finale in tutte le prove del Grande Slam.

Tuttavia, Matteo Berrettini non ha potuto disputare la propria gara agli US Open di quest’anno a causa di un infortunio alla caviglia destra avvenuto nel suo secondo turno, motivo per cui ha lasciato spazio a Sonego. Inoltre, a causa di questo inconveniente (che gli è costata la rottura parziale del legamento anteriore) non sarà presente nemmeno alla Coppa Davis in Italia.

Posizione n°131: Fabio Fognini

Fabio Fognini occupa la posizione n°131. Seppur davanti a lui ci siano in realtà altri italiani, abbiamo voluto inserire Fognini poiché ha vinto il tennis ATP di Miami contro il giapponese Daniel, in una partita durata ben 3 ore. Sarà molto interessante osservare gli sviluppi tecnici e di carriera del giocatore altotesino. Durante la finale degli ATP di Miami, ha commesso più di un errore, ma è riuscito a cavarsela e a portarsi a casa la vittoria ugualmente.