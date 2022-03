Tennis Atp Miami, Vince Fognini. I risultati live

Tennis Atp Miami: i risultati live di Fognini, Sinner e Sonego. Dopo il forfait di Berrettini, Fognini ha battuto il giapponese Daniel dopo una battaglia di 3 ore. Sinner se la dovrà vedere con Ruusuvuori. Poi toccherà a Sonego contro Kudla.

Sarà invece il sole della Florida ad avviare il debutto di Jannik Sinner contro il finlandese Emil Ruusuvuori. I precedenti vedono avanti l’italiano due a uno.

Sinner è sbarcato a Miami con il chiaro intento di fare strada. Il torneo statunitense deve restituirgli risposte concrete. L’occasione è ghiotta perché un’eventuale vittoria con il finladese metterà il vincitore di fronte ad uno tra Carreno Busta e Goffin e in caso di ulteriore passaggio del turno ecco che agli ottavi il duellante altri non potrebbe essere, se non quel Rublev che a Indian Wells si è fermato in semifinale con Fritz.

Tennis Atp Miami: la diretta

Sinner si aggiudica il primo parziale dopo 46 minuti di gioco con un 6-4. L’altoatesino ha commesso un pó di errori ma è riuscito a salire in cattedra vincendo il primo set.



Notizia in aggiornamento. Segui la diretta su Zon.it