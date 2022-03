Nuovo infortunio per Berrettini? L’azzurro si cancella dal torneo di Miami

Matteo Berrettini non prenderà parte al Masters 1000 di Miami. Nella notte italiana è arrivata l’ufficialità del forfait da parte del tennista azzurro, il quale avrebbe dovuto fare il suo esordio nel pomeriggio di martedì contro Juan Manuel Cerundolo. Adesso l’argentino se la vedrà contro un lucky loser.

Un nuovo problema

Non è ancora ben chiara l’entità del problema ma pare che Berrettini abbia accusato un fastidio alla mano destra e pertanto ha dovuto alzare bandiera bianca ancor prima di iniziare a giocare. Dunque appare scongiurato un eventuale nuovo problema fisico all’addome. Al momento non è arrivata ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte dello stesso Matteo o del suo staff.

Dopo Acapulco, per il numero 1 d’Italia è il nuovo ritiro da un torneo importante, il terzo negli ultimi 5 mesi, considerando anche le ATP Finals. L’appuntamento adesso sarà sulla terra rossa ma sarà da capire per quanto tempo Berrettini dovrà rimanere fuori dai campi. Dalle prime indiscrezioni non sembra essere particolarmente grave il problema ma solo prossimamente si saprà qualcosa in più.

Oggi 3 azzurri in campo

Senza Berrettini, l’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini per quel che riguarda il tabellone maschile. Oggi è previsto l’esordio dei tre “moschettieri” azzurri, tutti in campo per il 2° turno.

Per Sinner ci sarà la sfida contro il finlandese Ruusuvuori, mentre Sonego se la vedrà con l’americano Kudla ed infine Fognini affronterà il nipponico Taro Daniel. Appuntamento a partire dalle ore 16 italiane: il primo a scendere in campo sarà il tennista ligure. Nella serata di giovedì c’è stata invece l’eliminazione di Lorenzo Musetti, sconfitto 7-5 7-6 da Popirin.