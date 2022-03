Cielo dammi la Luna, fuori ora il nuovo singolo di Sangiovanni

È disponibile in radio e su tutte le piattaforme “Cielo dammi la Luna”, il nuovo singolo di Sangiovanni. Dopo il successo di Sanremo con “Farfalle” che già preannuncia di essere uno dei tormentoni di questa estate, il finalista della scorsa edizione di Amici ha annunciato anche l’uscita del suo secondo album dal titolo “Cadere Volare” che, secondo quanto riporta All Music Italia, avrà all’interno 11 brani inediti e la stessa hit sanremese. A quanto pare non sembra che saranno inclusi “Raggi Gamma” e “Perso nel buio” con Madame.

Sangiovanni nell’album si racconta con sincerità, utilizzando la musica come mezzo per comunicare sensazioni profonde ma con leggerezza. Nei momenti in cui ci si sente condannati alla pesantezza, volare è un modo per ritrovarsi in un altro spazio, cambiando approccio, guardando il mondo da un’altra ottica.

Testo Cielo dammi la Luna

Testo