La Pioggia alla Domenica: Vasco Rossi con Marracash per Save The Children

È online da pochi istanti “La Pioggia alla Domenica”, il singolo di Vasco Rossi estratto dall’ultimo album “Siamo Qui” uscito lo scorso anno. Questa volta si tratta però di una versione inedita ed esclusiva del brano, infatti è presente anche la voce e la metrica di Marracash. I proventi della canzone saranno devoluti a Save The Children, sempre sul fronte impegnati a favore dei bambini, vittime innocenti di tutte le guerre.

“Mi piace Marracash – ha affermato il Blasco – è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli “La pioggia alla domenica”. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un bel senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente”.

“Beh è inutile che io stia qui a ribadirvi il mio rispetto e ammirazione per Vasco Rossi.” Comincia così il post di Marracash in cui annuncia il featuring: “Dal primo campionamento in Estate In Città nel 2008 ad Io, contenuta nel mio nuovo album, non ho mai fatto mistero di ritenerlo uno dei più grandi poeti del 900 e IL riferimento per chiunque voglia scrivere canzoni. Finalmente ho realizzato un sogno e sarò ospite in un suo brano”.

