Piango Sulla Lambo, in radio il singolo di Guè: testo e significato

Da oggi 25 marzo è in radio il nuovo singolo di Guè dal titolo “Piango Sulla Lambo” in featuring con Rose Villain, estratto dal suo ultimo album “GVESVS“.

Dopo il grande successo di “Veleno” e i suoi featuring apprezzatissimi insieme a Marracash e Fabri Fibra, Guè è pronto a scaturire un velo di malinconia e tristezza ai suoi fan. Con “Piango Sulla Lambo” il rapper si mette a nudo e descrive il suo stato d’animo, denotando che a volte i soldi non fanno la felicità.

Testo Piango Sulla Lambo

Piango sulla Lambo

E, baby, piove tanto

Ma piove dentro

Gli altri che ne sanno

Più pieno di grane che di grano

E pensare che per questo io pregavo

Bravo per il successo, poi schiavo dell’eccesso

In strada è guerra santa, Guè canta sopra il mezzo

Il vento ghiaccia lacrime, diventano cristalli

Euro messi a ventagli, dopo ho sposato i miei sbagli

Al demone che ho dentro poi non gli ho mai sparato

Frequentandolo me ne sono innamorato

In queste notti ho visto il lato buono del male

Contro il muro del suono mentre muore la morale

E noi perdenti vincere, le lame nelle viscere

Dipende come inizi, poi sai già come finisce, eh, eh

Ricontando ogni danno

Qua dal fango non risalgo

Piove tanto, prego un santo

Mentre piango sulla Lambo

Piango sulla Lambo

E, baby, piove tanto

Ma piove dentro

E ora che io ho perso anche te

Mi gioco quello che è rimasto a Black Jack

Non vedo luce in ‘sta nebbia

Ho il cuore che, no, non rallenta

Ho fatto sogni al neon, sicario come Léon

Resto muto, sì, mi hanno riconosciuto reo

Metto in rima l’effetto, ti ho perso a cuore aperto

Sono un altro bugiardo, prometto sotto effetto

E questi palazzi sono i miei genitori

Mi hanno trafitto l’anima come un yakitori

Gli amici traditori, le malelingue e i loro traduttori

Yves Saint Laurent sugli acceleratori

E non mi taglio i polsi per non sporcare il Rollie

Ma ‘ste lancette graffiano i miei come dei rasoi

Pensieri sepolti, tra Belvedere e soldi

Mi arrendo al mio destino, baby, hikikomori

Ora penso: “Dove sbaglio?”

Gioco anche le perle e la roulette è ferma

Proprio sulla data del tuo maledetto compleanno

Se perdo te ho perso tutto

Almeno piango sulla Lambo

Piango sulla Lambo

E, baby, piove tanto

Ma piove dentro

E ora che io ho perso anche te

Mi gioco quello che è rimasto a Black Jack

Non vedo luce in ‘sta nebbia

Ho il cuore che, no, non rallenta

Ricontando ogni danno

Qua dal fango non risalgo

Piove tanto, prego un santo

Mentre piango sulla Lambo, yeah

Uoh

Uoh