Cuore Sparso, in radio il nuovo singolo di Giusy Ferreri: testo e significato

Da oggi, 25 marzo, è in radio “Cuore Sparso”, il nuovo singolo di Giusy Ferreri estratto dall’album “Cortometraggi”, il sesto album in studio dell’artista uscito a cinque anni di distanza dal precedente “Girotondo”.

“Cuore Sparso”, una ballad che unisce un testo profondo e sensibile a un sound potente che si apre completamente nel ritornello, è un brano che guarda verso l’esterno, al non rimanere indifferenti a quello che accade nel mondo, e porta la firma di Giovanni Caccamo, Paolo Antonacci e Placido Salamone.

«È importante che il cuore di ognuno di noi sia presente ogni giorno in tutte le cose, ecco il perché del titolo “Cuore sparso” – afferma Giusy Ferreri in merito al brano – Oggi più che mai non possiamo restare indifferenti a ciò che accade nel mondo. Il mio cuore è sparso tra le gioie della vita quotidiana, la famiglia, le mie radici, le mie passioni e uno sguardo compassionevole ed empatico nei confronti del mondo, della Terra e del prossimo. Giovanni Caccamo ha saputo elegantemente racchiudere questo pensiero profondo nel mio decimo cortometraggio musicale».

Testo Cuore Sparso

Negli occhi di mio padre che mi siede vicino

Nelle scuole chiuse per la prima neve

Tra linee della mano di un amico che lascia il paese

In un gesto cortese, tra speranze ed attese

Dalla mia gioventù

Nelle tazze di tè tra una pagina e l’altra

Nel panorama intravisto da questo treno che va

Tra le maglie di mia madre che sembravano enormi

Mentre aspetto che torni, disegno i contorni di questa città

Non saprei dirti dov’è questo cuore sparso

Io l’ho visto ubriacarsi di sogni

Soffrire per gli altri, fare a pugni col mondo

Ma non saprei dirti dov’è il mio cuore sparso

Io l’ho visto brindare alla vita

Scappare in salita

Sedurre testardo il destino, parlare per me

Nella fine di marzo, nei primi giorni d’aprile

Nello sguardo sconsolato di una bimba in un bar

Che dice: “Ho ancora voglia di giocare con te”

Nei distanti orizzonti, negli istanti di noia

Quando arriva il silenzio

Non saprei dirti dov’è questo cuore sparso

Io l’ho visto ubriacarsi di sogni

Soffrire per gli altri, fare a pugni col mondo

Ma non saprei dirti dov’è il mio cuore sparso

Io l’ho visto brindare alla vita

Scappare in salita

Sedurre testardo il destino

Il mio cuore puoi vederlo partire verso un cielo più caldo

Per lasciare alle spalle un dolore

C’è chi lo ha stretto nel palmo come fosse un giocattolo

Anche solo per lui

Ma il mio cuore profuma di maggio

Hai il valore del tempo

È negli occhi di chi ci ha creduto

E di chi ci crederà

Di chi ci crederà

Non saprei dirti dov’è

Non saprei dirti dov’è

Non saprei dirti dov’è il mio cuore sparso

Io l’ho visto brindare alla vita

Scappare in salita

Sedurre testardo il destino, parlare per me