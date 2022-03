Annunciazione del Signore: ecco cosa si celebra oggi 25 marzo

Il 25 marzo la Chiesa cattolica celebra l’Annunciazione del Signore che viene fatta a Maria per mezzo dell’Arcangelo Gabriele. Il momento dell’Annunciazione è narrato in due Vangeli, sia nel Vangelo secondo Matteo che in quello secondo Luca.

Nel primo libro si narra che l’arcangelo Gabriele apparve in sogno a Giuseppe per spiegargli che il figlio di Maria era stato generato dallo Spirito Santo. “Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”, disse il messaggero di Dio al falegname di Nazareth. “Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù”, si legge nel Vangelo di Matteo.

Nel Vangelo secondo Luca, invece, un angelo entra in casa di Maria e le annuncia che concepirà il Figlio di Dio: “L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe“. Qui l’angelo spiegherà alla Madonna che il bambino che portava in grembo era il Figlio di Dio, concepito per mezzo dello Spirito Santo.