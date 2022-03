Oroscopo Branko di Venerdì 25 Marzo 2022: Acquario stanco

Sotto il segno dell’Ariete Luna in Capricorno è molto severa e dice di occuparvi soprattutto dell’ambiente in cui svolgete la vostra attività lavorativa.

Amici del Toro ultimo quarto di Luna in un segno fratello rende ricco di significato questo e i prossimi giorni. Notte di Luna calante, notte d’amore.

Amici dei Gemelli finalmente questa Luna è uscita dall’opposizioni, avete voglia di rinnovare qualcosa, di rinascere in qualche settore. Se siete soli, trovare un nuovo amore.

Siete tra quelli che hanno ultimo quarto di Luna in Capricorno in opposizione. Luna che parla del vostro successo, cautela però nella salute.

Luna piuttosto severa che non ci perdona nessuna leggerezza nella vita sociale. Il richiamo è sul lavoro e sulla salute.

Qualcosa voi lo dovete fare di nuovo. Questa è una Luna difficile perché non riuscite a capire voi stessi e il prossimo.

Questa Luna calante non vi spaventa. Nella notte voi state bene, nascono delle idee, diventate romantici in amore e passionali.

Questo ultimo quarto è assai diverso dalla Luna calante del 23 di febbraio. Questa Luna per voi cerca qualcosa che non avete chiarito o che avete fatto male ma riguarda i soldi.

Capricorno

La Luna nel vostro segno diventa concreta, riflessiva e astuta. Anche in amore andate a colpo sicuro. Due giorni davanti a voi per conquistare chi non è ancora conquistato.