Amici 2021: Rudi Zerbi furioso, Gigi D’Alessio interviene contro LDA

Scintille ad Amici 2021 che è passato alla fase più “calda”, quella del serale.

Rudy Zerbi ha trovato inammissibile l’arroganza di due allievi con cui ieri ha avuto un’accesa lite: Calma e LDA. I due cantanti, infatti, non hanno apprezzato l’assegnazione del brano La Paranza di Daniele Silvestri, ironizzando sul testo della canzone.

Amici 2021, Rudi Zerbi furioso: “Vi dovete vergognare”

“Intanto chi si deve vergognare siete voi, ma non a cantare una canzone così, ma dell’ignoranza con la quale avete affrontato un pezzo di questo genere, con la supponenza con la quale parlate di cose che non sapete, con la strafottenza con la quale vi rivolgete a un’artista come Daniele Silvestri“, ha tuonato Zerbi. Il docente ha sottolineato che il testo de La Paranza parla di cose serie, di Cosa Nostra: “Lo sapevate? No! Perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. Non siete in grado di mettervi in gioco e neanche di capire il testo di una canzone. Non sapete neanche chi è Daniele Silvestri“.

La reazione di Gigi D’Alessio: “Bravo Rudi”

Dopo la strigliata di Zerbi, papà Gigi D’Alessio è intervenuto sui social con un commento netto: “Bravo Rudi! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta“.