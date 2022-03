Ora legale, si dormirà un’ora in meno: quando spostare le lancette?

L’ora legale tornerà in vigore da domenica 27 marzo 2022.

Tra le due e le tre, infatti, le lancette andranno spostate avanti di sessanta minuti. E forse questa sarà l’ultima volta che accade. Per riavere l’ora solare dovremo attendere il 30 Ottobre 2022.

Nei 7 mesi in cui sposteremo le lancette di un’ora avanti, l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro e avrà un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora, ovvero il fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie. E’ questa la stima riportata da Terna – la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale – che prevede “un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera“.

“Spostando in avanti le lancette di un’ora, si ritarda l’uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento“, recita una nota.

Ora Legale: la “regola” dei 15 minuti

Nei primi giorni del cambio, potremmo avvertire stanchezza e irritabilità. Per combattere un malessere che è assolutamente temporaneo, gli esperti consigliano di fare molta attività fisica, se possibile all’aperto. Inoltre, potrebbe aiutare anticipare di almeno un quarto d’ora gli orari dei pasti, e quello in cui di solito andiamo a letto.