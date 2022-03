Oroscopo di Paolo Fox Sabato 26 Marzo 2022: Capricorno agitato

Ariete Questo fine settimana potreste ancora una volta ritrovarvi a discutere o a stare con delle persone che proprio non tollerate. Il consiglio è quello di stare tranquilli perché questo cielo è molto più tranquillo rispetto agli ultimi giorni. Anche se c’è qualcosa che non va sapete come superarlo. Rapporti prediletti con Sagittario e Leone.

Toro In questo momento siete ancora pazienti, evidentemente ci sono state delle perplessità in amore ma tempo al tempo. Essere comprensivi è utili per fare in modo che certe tensioni siano superati. C’è ancora qualcosa in sospeso e c’è un certo nervosismo che si legge in questo oroscopo, soprattutto con Leone e Scorpione cercate di essere prudenti.

Gemelli Per i Gemelli fine settimana efficace, questa non è stata una settimana particolarmente brillante perché attorno a giovedì c’è stato un calo. Per fortuna sabato e domenica sono giornate protette, cercate di essere accanto alla persona che vi piace.

Cancro Il segno del Cancro oggi e domani non deve tornare al passato, cercate di ragionare meno su tutto ciò che vivete. Sarebbe opportuno in questi giorni andare avanti con serenità, senza farsi trascinare da inutili interrogativi. Cercate di vivere questo fine settimana in maniera più serena altrimenti si rischia di discutere o stare male per niente.

Leone Se possibile, tra sabato e domenica cercate di recuperare tempo per l’amore. E’ molto importante adesso non dimenticare un sentimento. Venere è contraria ma ci sono tanti pianeti favorevoli nel settore del lavoro, delle studio, delle buone intuizioni. Sembra quasi che in questo periodo possiate prediligere l’aspetto pratico della vostra vita più che la relazione e questo sarebbe un peccato.

Vergine Per il segno della Vergine questo fine settimana potrebbe essere di ricarica. Ogni tanto dovete puntare i piedi. Anche se alcuni non sono stati così drastici, tutti potranno contare sul dono della diplomazia e se non hanno affermato una cosa perentoriamente avranno certamente imposto nuove regole e obblighi. I sentimenti vanno vissuti meglio, bene recuperare l’amore.

Bilancia La Bilancia oggi e domani può contare su questa Luna in transito che regala piccole novità. Entro la fine di Aprile è necessario chiudere qualsiasi tipo di competizione o problema, perché altrimenti da Maggio potrebbero esserci nuove tensioni. Cercate di rilassarvi ed amare in questo fine settimana, questa Luna nel segno riesce a portare energia e un po’ di comprensione in casa.

Scorpione Non dovete caricare sulle vostre spalle anche le responsabilità degli altri, quando amate una persona cercate di fare il meglio. Soprattutto nei rapporti tra genitori e figli potrebbe nascere un legame di dipendenza eccessiva, oppure una persona è molto amata e potrebbe sentirsi addirittura controllata.

Sagittario Questo fine settimana vi sentite liberi di fare, di emozionarvi, anche di amare perché avere una bella Venere positiva invita al divertimento. Tra sabato e domenica cercate di organizzare qualcosa di bello e se il tempo lo consente di stare un po’ più in giro. Questo è un momento in cui potete liberarvi di un peso, forse anche cambiare vita se necessario.

Capricorno Questo fine settimana è un pochino sotto pressione, lo dice la Luna, anche l’umore che ogni tanto porta i nati del segno all’isolamento o magari solo ad una pausa di riflessione. Entro la fine di Aprile i Capricorno in crisi dovranno chiudere ogni rapporto competitivo e iniziare a stare meglio. Tra oggi e domani un po’ di agitazione c’è.

Acquario Potete vivere liberamente un amore e magari in questi giorni vi renderete conto di quanto sia importante una relazione, molto bello anche questo oroscopo per coloro che hanno già una storia, che vogliono fare grandi proteggi per il futuro. E’ possibile rilanciarsi e iniziare a fare delle cose importanti. Questo momento potrebbe portarvi a fare delle scelte rivoluzionarie.