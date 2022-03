Molotov: in uscita il nuovo singolo di Lazza

Lazza is back, pronto a far esplodere le casse con il nuovo singolo “Molotov”, disponibile da oggi- venerdì 25Marzo, su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. La seconda detonante pillola anticipa SIRIO, il sorprendente ultimo lavoro discografico di Lazza in uscita l’8 aprile per Island Records e già disponibile in pre-order.

Un brano che descrive barra dopo barra un rapporto turbolento e incandescente: Molotov è il racconto di due caratteri travolgenti, due ingredienti che se entrano in contrasto creano una miscela esplosiva pronta a deflagrare – ​​“Facciamo il fuoco come dopo una molotov”.

La base caratterizzata da synth e drum machine strizza l’occhio al pop anni ‘80 e alle sonorità contemporanee più popolari, ma resta comunque fedele allo stile di scrittura inconfondibile di Lazza. A dare un primo assaggio del brano è stato Lazza stesso, che in un video condiviso su TikTok ha permesso ai suoi fan di ascoltare in anteprima alcuni secondi del ritornello, già culto.

Molotov si unisce a OUV3RTURE, primo singolo estratto dal nuovo disco e pubblicato il 10 marzo, e traccia ancora una volta la via per il viaggio introspettivo nello spazio e nell’Io del rapper milanese, con destinazione finale SIRIO.

Ampiamente atteso dai fan dell’artista come dimostrato dalla folla presente in Darsena a Milano all’annuncio del titolo del lavoro discografico, il nuovo album promette di non deludere le aspettative, grazie anche alle collaborazioni con artisti del calibro di Geolier e Tory Lanez.

Lazza ha innescato la miccia con Molotov, è sempre più deciso a infiammare la scena col suo brillante talento.