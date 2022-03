“Salvatore”: disponibile da oggi l’album di debutto di Paky

“Salvatore” è l’album di debutto di Paky disponibile da venerdì 11 Marzo su tutte le principali piattaforme digitali e in versione cd fisico per Island Records/Universal Music Italia.



Dal lituano “pakartas” (letteralmente “impiccato”) il nome d’arte da cui deriva l’abbreviazione Paky riflette la condizione del rapper di Rozzano, sospesa tra luce e buio, vita e morte, ricerca di ossigeno e disillusione. Come il suo pseudonimo, il primo album ufficiale, SALVATORE, è il racconto della sua vita e della sua anima condensato in diciassette tracce, in cui oscillano “storie tristi e storie vere” suddivise in due metà: una parte più leggera, composta da banger – tra cui la hit Blauer che ha anticipato l’uscita del disco – che rappresenta il nucleo più goliardico e crudo della produzione di Paky, un’altra in cui ad emergere senza mezze misure sono le ferite e le cicatrici più profonde del giovane artista.



A fare da spartiacque tra le due diverse sezioni la title track Salvatore, in cui è Paky stesso a rivelare, con la disarmante trasparenza e onestà che lo contraddistinguono sin dai primi lavori, il messaggio celato dietro alla struttura del disco: raccontare, attraverso il linguaggio della “verità sporca di male”, il percorso di vita che lo ha portato qui, oggi, una catena di eventi drammatici e perdite personali che lo hanno condotto alla scrittura e al suo primo disco, diviso tra le due estremità, “una in cui sono vivo, un’altra in cui non lo sono”.

Salvatore è il nome di una persona cara che Paky ha perso e la cui perdita ha segnato l’inizio della sua produzione artistica. Il titolo del disco allude a questo dolore, alla rabbia con cui Paky si confronta all’interno dei suoi brani ma anche al concetto di “salvezza” racchiuso nella realizzazione di questo album.

Tra i progetti più attesi negli ultimi anni dalla scena urban nazionale, “Salvatore” nasce dalle pieghe più intime e nascoste del rapper e ricostruisce il suo mondo, definito da uno sguardo disilluso e arrabbiato che punta ad esorcizzare i propri traumi dando intensità ad ogni singola parola di cui sono composte le strofe.

Graffiante, scura, emotiva, la voce di Paky è l’icona contemporanea di un nuovo mondo.

Compagni di questo viaggio alcuni tra i pesi massimi del panorama urban pop italiano: Marracash (in No Wallet) e Shiva (in Star) affiancano il rapper in due brani banger, Guè collabora nella traccia più conscious Vivi o Muori, Luchè e Mahmood danno il proprio contributo in Giorno del Giudizio, arricchendo e valorizzando il racconto della sua storia personale, e ancora un pezzo di Napoli con Geolier nella traccia Comandamenti.

Le produzioni sono curate da Drillionaire, Sick Luke, Night Skinny, Andry The Hitmaker, 2nd Roof e Kermit.

TRACKLIST:

01. Intro

02. 100 Uomini

03. Blauer

04. No Wallet feat. Marracash

05. Pascià

06. Auto Tedesca

07. Star feat. Shiva

08. Salvatore

09. Quando Piove

10. Vivi o Muori feat. Guè

11. Vita Sbagliata

12. Comandamento feat. Geolier

13. Giorno del Giudizio feat. Luchè, Mahmood

14. Mi Manchi

15. Storie Tristi

16. Mama I’m a Criminal

17. Bronx