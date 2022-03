Better Call Saul 6, il trailer ufficiale dell’ultima stagione

Finalmente disponibile il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione della fortunata serie AMC, nonché spin-off di Breaking Bad, incentrata sull’avvocato Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. Dal 19 aprile sarà disponibile su Netflix la prima parte dell’ultima stagione di Better Call Saul 6. Il trailer ci permette di dare un primo sguardo a ciò che vedremo nella stagione conclusiva di Better Call Saul.

“Ti senti mai come se fossi seguito?” chiede Kim, e quando Jimmy cita un detto sui malvagi che fuggono anche quando non sono inseguiti, Kim lo incalza: “Pensi che siamo malvagi?”. Il trailer ci riporta nella sontuosa tenuta di Lalo, dove un gran numero di cadaveri impacchettati giace nell’erba dopo il bagno di sangue nel finale della stagione precedente. Vediamo i temibili Cugini muoversi a grandi passi mentre un Nacho (Michael Mando) in fuga trema di paura dopo essersi coordinato con Gus (Giancarlo Esposito) per fare in modo che degli uomini armati entrassero nella villa”.

Oltre al rinnovo degli episodi web di Better Call Saul Employee Training, ci saranno lo show animato Slippin’ Jimmy e la miniserie Cooper’s Bar con il personaggio interpretato da Lou Mustillo e con il ritorno di Rhea Seehorn, ma in un ruolo diverso da quello di Kim.