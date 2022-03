Mojando Asientos: il nuovo singolo di Maluma feat. FEID

Maluma, il cantante latino più famoso in Italia, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Mojando Asientos” in collaborazione con il cantautore FEID!

È online anche il videoclip ufficiale del brano girato e prodotto a Medellín (Colombia) dallo stesso Maluma che, per il suo debutto alla regia, ha deciso di creare un videoclip artistico e visivamente poetico che mostrasse bellezza, immagini innovative ed espressioni figurative attraverso diversi ambienti, colori della natura.

Il video è il primo girato dalla casa di produzione dell’artista Royalty Films; ed è stato co-diretto da Cesar “TES” Pimienta e Rayner Alba “PHRAA”, da tempo collaboratori di Maluma per la direzione artistica del suo marchio, dei contenuti fotografici e video.

«Sono felice di lanciare la mia casa di produzione Royalty Films che creerà video per la mia musica e la mia fondazione così come altri progetti tra cui quelli di altri artisti. Royalty Films è sempre stato un mio sogno nel cassetto, e adesso ho l’esperienza e le competenze per realizzarlo. Sono felice di collaborare con TES e PHRAA che mi conoscono bene e credono nella mia visione – ha affermato Maluma. Sono molto grato a tutti i registi che hanno lavorato con me in passato, da cui ho imparato tanto e tratto ispirazione, come Harold Jimenez di 36 Grados, Jessy Terrero, Mike Ho, Carlos Perez, Nuno Gómez y Fernando Lugo».



Il singolo “Mojando Asientos” è stato prodotto da The Rude Boyz, co-scritto da Maluma, Feid; Andrés Uribe Marín e The Rude Boyz, e sarà incluso nel prossimo album di Maluma che uscirà entro la fine dell’anno.

Oggi si inaugura anche la prima collezione moda uomo e donna di Maluma esclusivamente con Macy’s. “Royalty by Maluma”, progettato in collaborazione con Reunited Clothing, è l’espressione della passione del musicista per l’arte e la l’alta moda; oltre a promuovere la sua missione di portare lo stile indelebile alla sua comunità attraverso collezioni accessibili. Con set di istruzioni must-have; la collezione abbraccia l’inclusività e un concetto di design fluido che consente agli acquirenti di entrare nel mondo espressivo di Maluma.

Inoltre, l’artista ed imprenditore ha rilasciato il mese scorso la linea di profumi “Royalty by Maluma”, quattro fragranze per donne e uomini. Maluma ha iniziato l’impresa di fragranza al fianco di Hampton Beauty che ha lanciato KKW con Kim Kardashian.

Maluma ha recentemente dato il via alla parte europea del suo Papi Juancho Maluma World Tour 2022 con uno concerto tutto esaurito a all’Accord Arenadi Parigi. Hanno fatto seguito i concerti all’O2 Arena di Londra, Montpellier, Albania, Zurigo e Ginevra.

Dopo la tappa europea del tour, Maluma tornerà a casa per esibirsi in uno storico concerto di una sola notte allo stadio di calcio Estadio Atanasio Girardot di Medellin il 30 aprile.