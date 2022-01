Maluma e “Cositas de la USA”: il nuovo singolo

Si chiama “COSITAS DE LA USA” , il nuovo singolo di Maluma. Il singolo disponibile da oggi in digitale è l’ultimo lavoro della star mondiale della musica latina. Online anche il videoclip, girato a Medellin in Colombia. Con la direzione di Harold Jimenez e prodotto da Veronica Velez, il video è ad alto contenuto hot.

Le immagini mostrano infatti un sexy Maluma intento ad incontrare diverse donne che soggiornano tutte nello stesso hotel. L’artista regala ad ognuna di loro un dono. Attenzione però, il significato è molto più profondo di quanto appaia. Il testo scritto dallo stesso cantante, allude ad un preciso rito tutto americano.

Fa riferimento a quei regali che, chi fa visita agli Stati Uniti, porta ai propri cari tornando al suo paese d’origine. Nella scrittura del brano sono inclusi anche Edgar Barrera, Andres Uribe, René Cano, Kevin Mauricio Jiménez (Kevin ADG), Bryan Snaider Lezcano (Chan El Genio) e Justin Quiles.

Il tour mondiale e Versace

Oltre al tour mondiale e all’atteso spettacolo allo Stadio Atanasio Girardot di Medellin ad aprile, i fan potranno ammirare Maluma nella nuova campagna pubblicitaria Versace Uomo come volto della nuova collezione Primavera-Estate 2022.

L’artista è ritratto in alcuni scatti insieme al suo cane, Buda: “Essere il volto di una casa di moda iconica come Versace è un sogno diventato realtà, così come continuare a rappresentare la Colombia a livello mondiale attraverso la musica, la moda e in molti altri campi” dichiara Maluma.

MALUMA è nato a Medellin, e il suo nome d’arte è formato dalle prime due lettere dei nomi di suo padre, di sua madre e di sua sorella. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” ai Latin Grammy 2018 con “F.A.M.E”, è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 60.5 milioni di follower su Instagram (numeri che lo rendono il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower). Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28.1 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award.

Guarda il video di “Cositas de la USA”